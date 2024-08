¿Por qué se peleó Mariana Echeverría por un mango en ‘La Casa de los Famosos México 2′?

(VIX)

Mariana Echeverría ha causado grandes discordias en La Casa de los Famosos México 2024 y a pocos días de que se sepa si será la próxima eliminada del reality show, volvió a generar conflicto entre los habitantes, pero ahora por un mango.

El mango de la discordia

Fue durante la noche del viernes pasado, cuando los participantes del reality de Televisa tuvieron una fiesta temática de la jungla y, mientras todos estaban conviviendo, Briggitte tomó uno de los mangos que la producción colocó para que los integrantes comieran y disfrutaran del momento.

Pero cuando la joven pelirroja estaba muy tranquila en la mesa con su fruta, se acercó Mariana Echeverría para amedrentarla y exigiéndole que le entregara el mango.

(ViX+)

“Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos, Briggitte, por favor. Es que si vamos a empezar a racionar va a ser un pedo”, comentó.

A esto, Bri respondió: “Ya había agarrado mi mango”.

Y Mariana continuó insistiendo: “Lo voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito. Porque son seis mangos, he sido bien justa con la comida para todos. Yo porque lo sé, si quiere yo no la voy a obligar a nada, porque yo dije que por la comida nunca me iba a pelear”.

El tema no terminó ahí, ya que en el transcurso de la fiesta, Echeverría se dedicó a buscar el mango de su compañera y cuando lo encontró lo fue a guardar al refrigerador.

Más entrada la noche, Gala, Karime y Briggitte se escabulleron al refri y tomaron el mango. Pero, Mariana salió rápidamente para revisar y se dio cuenta que ya no estaba la fruta.

Al percatarse, las Chicas superponedoras corrieron a esconderse en el baño y cuando creyeron que el peligro había pasado, Mariana les causó un susto al salir de uno de los baños con un cuchillo en la mano.

Usuarios en redes critican a Mariana

El momento rápidamente se viralizó en TikTok y varios de los internautas no tardaron en criticar a Mariana, pues aseguraron que esos mangos eran de la fiesta. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron:

“La quiere manipular con la mirada”.

“La comida de las fiestas no se racionan, Mariana nadamas por fregar”.

“Pues quién lo vio primero se lo queda solo agarro uno malo si se hubiera quedado todos pero agarró justo uno”.

“@La Casa de los Famosos Méxicosi no sale el domingo es por que está mujer esta protegida y eso si son tonterías”.