Papá de Araceli Ordaz ‘Gomita’ reacciona a la participación de su hija en La Casa de los Famosos México

'Gomita' es una de las participantes que más polémica ha causado dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla/YouTube)

La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar a un mes de su estreno. Su impacto en el exterior ha sido bastante fuerte, tanto que algunos familiares de los participantes han tenido que salir en su defensa por las actitudes que están mostrando dentro del reality show.

Así como en días pasados la esposa de Adrián Marcelo habló sobre el comportamiento del conductor regiomontano, en esta ocasión fue Alfredo Ordaz, papá de ‘Gomita’, quien compartió su opinión sobre las críticas que está recibiendo su hija por su participación en la casa más famosa de México.

Aunque en semanas anteriores ya se había pronunciado al respecto y aseguró que está tranquilo ante las acusaciones de abuso y explotación laboral que la influencer hizo en su contra mucho antes de entrar al programa; en esta ocasión no se limitó en nada y habló sin filtros sobre su hija.

Papá de Gomita asegura que su hija merece el ‘hate’ que está recibiendo

En las declaraciones compartidas por Sale el Sol, Alfredo Ordaz confesó que las críticas que se están realizando contra su hija le afectarán una vez que esté afuera del reality, pero también aseguró que parte de ese odio se lo merece: ”Claro que le va a afectar, ella exactamente, no es una persona que tenga decisiones propias, a ella le perjudica mucho y le afecta mucho lo que dirá la gente. El que le tira hate a Gomita...pues al final de cuentas ella se lo está ganando.”

Además de hablar sobre la participación de su hija en el show televisivo, comentó que la creadora de contenido debería de estar agradecida con él por lo que ha conseguido: “A final de cuentas ,ella es lo que es, aunque no lo quiera ver, gracias a mí.”

“El que buscaba un trabajo, el que veía que los trataran bien. Por qué no dice Araceli que cuando empezamos no teníamos ni carro, no teníamos a veces ni para comer, la verdad,” añadió.

Papá de Gomita asegura que nunca obligó a sus hijos a trabajar (Foto: Instagram/@lapizitooficial)

Finalmente, al concluir su encuentro, se pronunció brevemente sobre el crecimiento que han tenido sus hijos en los medios, asimismo, recalcó que nunca obligó a nadie a trabajar: “La verdad es que sí aprovecharon el espacio que les dieron en televisión. Hasta el día de hoy siguen trabajando los tres, ninguno se ha quedado sin trabajo, entonces, no estoy arrepentido de la forma en que llevé a mis hijos, ahora, no se les obligó a trabajar, ellos quisieron trabajar desde pequeños.”

Alfredo Ordaz niega acusaciones en su contra y dice estar tranquilo

Antes de las declaraciones compartidas en el matutino de Imagen Televisión, Alfredo Ordaz expresó su opinión sobre la participación de su hija en el reality de Televisa en el programa De Primera Mano. En aquella ocasión, habló sobre la estrategia de su hija con el ‘Cuarto Tierra’ y la polémica que apenas estaba creciendo a su alrededor.

“Está jugando, para ella es un juego y qué bueno que está jugando. Ojalá que gane para ver si con los cuatro o cinco millones que gane va a ser más feliz y se compra otra casa”, expresó.

Por otra parte, aprovechó el mismo espacio para negar las acusaciones que existen en su contra sobre abuso y explotación laboral. Aunque en varias ocasiones ‘Gomita’ ha contado lo ocurrido con su padre, Alfredo asegura que lo único que hizo fue enseñarles a trabajar desde muy temprana edad.

“Estoy tranquilo, el que nada debe, nada teme. Lo único que hice fue enseñarles a trabajar hasta el día en que ellos me sacaron de la casa. Ella es dueña de una casa, trae carros del año, siempre hizo lo que quiso. Jamás los exploté,” puntualizó.

(Foto: YouTube/Soy Araceli)