El colágeno: mitos desmentidos sobre su efectividad y origen

En los últimos años el colágeno ha generado una gran popularidad, su éxito se debe a los múltiples beneficios que son atribuidos a los diversos productos que cuentan con este componente. Es cierto que esta proteína cuenta con propiedades muy poderosas para el beneficio humano. Sin embargo, hay cuestiones que se deben tomar en cuenta para que sus beneficios sean efectivos.

Hay diversas recetas y productos que son recomendados para incrementar el colágeno en el cuerpo humano. Después de los 25 años el ser humano suele perder 1.5 %de su colágeno natural. Esta es la razón por la que existe una necesidad de buscar el aporte nutricional de esta proteína en otros productos.

La mayoría de personas, relaciona al colágeno con el uso estético, además de ser una proteína esencial para la flexibilidad de los tejidos en el cuerpo y su regeneración. Sin embargo, existen diversos mitos que son muy comunes sobre el uso del colágeno.

La mayoría de personas, relaciona al colágeno con el uso estético/ (Shutterstock España)

Los 5 mitos del colágeno

¿El cuerpo puede producir colágeno a partir de productos generadores?

Esta creencia está ampliamente difundida, pero la realidad es diferente. El colágeno no puede regenerarse por sí solo; es producido por nuestro organismo mediante un complejo proceso que requiere aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos no son generados por el cuerpo de manera natural y deben obtenerse del consumo de colágeno hidrolizado, según informa varias plataformas de medios de comunicación. Por lo tanto, ningún producto que no contenga colágeno puede lograr que el cuerpo genere esta proteína de forma autónoma.

¿Son suficientes las cápsulas de colágeno diarias para obtener resultados?

La común recomendación del mercado de consumir colágeno en cápsula o comprimido diariamente para obtener resultados de salud también ha sido cuestionada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la cantidad diaria necesaria para la generación de colágeno es de 10 gramos. Dado que una cápsula o comprimido suele contener solo 1 gramo, sería necesario consumir al menos 10 cápsulas diarias y de una sola vez para alcanzar la dosis recomendada, una práctica poco práctica para la mayoría de las personas.

¿Consumir gelatina o caldo de patas proporciona suficiente colágeno?

Si bien alimentos como la gelatina o el caldo de patas pueden aportar colágeno al cuerpo, la cantidad que se obtiene de ellos está sustancialmente por debajo del requerimiento diario de 10 gramos. Para alcanzar esta cantidad diaria, se necesitaría consumir una cantidad poco realista de estos alimentos, como 40 caldos al día, hecho que hace insostenible esta fuente como único medio para obtener el colágeno necesario.

Si bien alimentos como la gelatina o el caldo de patas pueden aportar colágeno al cuerpo/ (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe colágeno de origen vegetal?

El colágeno es una proteína que se encuentra exclusivamente en los tejidos animales con movimiento, como los de los vertebrados (ganado, porcino y de origen marino). No existe colágeno de origen vegetal. Esta realidad desmiente las alegaciones sobre suplementos o productos que afirman contener colágeno vegetal, lo cual es químicamente imposible dada la naturaleza de esta proteína.

¿El colágeno extraído de peces es más efectivo que el de animales terrestres?

La efectividad del colágeno no depende de su origen animal, sino de la proporción en la que se administre y su calidad, según los criterios de varios estudios científicos mencionados en plataformas de noticias. Sea de origen marino o terrestre, funcionando bajo las proporciones correctas (10 gramos) y cumpliendo los estándares de calidad, el colágeno puede ser igualmente efectivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el colágeno marino puede contener alérgenos que no son adecuadamente tolerados por todas las personas, especialmente aquellas alérgicas a los mariscos.