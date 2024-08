No está AMLO: Beatriz Gutiérrez Müller dedicó su libro sólo a estas tres personas

Beatriz Gutiérrez Müller no dedicó su libro a AMLO | Foto: IG @beatrizgutierrezmuller

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó su libro Feminismo silencioso. Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora.

Ahora que el libro está en venta son varios los detalles que han llamado la atención, entre ellos que la también periodista no mencionó a AMLO en la dedicatoria.

Pese a que la autora está casada con el mandatario federal desde 2006 y tienen un hijo en común, no le dedicó su más reciente obra.

Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO tienen un hijo en común, Jesús Ernesto FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

De hecho, Beatriz Gutiérrez Müller dedicó su obra sólo a tres personas: a su hermana, Gabriela Gutiérrez Müller; a su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien describió como “el más resistente”, y a Laura Nieto.

Así fue la presentación de “Feminismo silencioso”, el libro de Beatriz Gutiérrez Müller

El libro Feminismo silencioso. Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora fue presentado el pasado 13 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. Gutiérrez Müller llegó al evento acompañada por AMLO, quien estuvo en primera fila pero no tomó la palabra.

Las declaraciones de la autora acerca de su libro fueron breves. En cambio, permitió que fueran sus invitados especiales quienes comentaran su escrito, entre ellos Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Todos los ponentes coincidieron en que Gutiérrez Müller hizo un importante aporte en el rompimiento de los roles impuestos a las mujeres al renunciar a ser primera dama, demostrando así que no hay mujeres de primera y de segunda.

La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller habla durante la presentación de su libro "Feminismo silencioso" (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Sumado a ello, elogiaron a la escritora por responder a las críticas de las que fue objeto de forma silenciosa e inteligente, utilizando el silencio como una oportunidad para la creatividad.

En la presentación también fueron leídos algunos fragmentos del libro, incluido uno en el que Gutiérrez Müller pone de manifiesto la forma en que la imagen de López Obrador hizo que la suya se distorsionara.

“Sobre mi cara y mi cuerpo en milésimas de segundo se interpone el rostro de mi cónyuge. Tercero, de modo inmediato paso a ser él”.

Hacia el final del evento, la escritora finalmente tomó la palabra para anunciar que se alejará del ojo público cuando termine el gobierno de López Obrador. Señaló que se mantendrá especialmente al margen de la esfera política.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, me voy a retirar de igual modo, sobre todo política, no es lo mío. Y aunque fuí pública, o soy pública, por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente para vivir con la prudencia que me caracteriza lo que me resta de mi vida”, anunció.

Asimismo, hizo una reflexión acerca del comportamiento de la clase política en México. Al respecto sostuvo que a los políticos les hace falta escuchar más a la población.

“Esa voz dada al pueblo de México debe ser exigente y si es silenciosa hay que prestar más atención (...) A los gobernantes futuros: escuchen al pueblo siempre, siempre habrá una solución en el pueblo, todos tenemos algo que decir”, dijo.

De qué trata el libro “Feminismo silencioso”

Se trata de un ensayo en el que resignifica y actualiza tres conceptos clave: el silencio como forma de comunicar, la transferencia y la resistencia.

La autora argumenta que la mayoría de las mujeres en México, enfrentando circunstancias adversas, escuchan, comprenden, interpretan, batallan y toman decisiones importantes cada día.

Además, en su texto insiste en que no existen mujeres de primera ni de segunda, y destaca el poder y la capacidad de resiliencia inherentes a todas ellas.

Pero, por encima de todo, la escritora asegura que el libro es un homenaje a las mujeres ignoradas, recordándoles el gran poder que poseen y motivándolas a no olvidarlo jamás.