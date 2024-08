Mamá de Gala Montes niega rechazar a su hija por ser bisexual: “Mi otra hija también es”

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

Gala Montes y su madre Crista se encuentran en el centro de una controversia que ha generado un gran interés en los medios de comunicación. La disputa comenzó cuando Crista afirmó que su hija la despidió como mánager y la dejó sin sustento económico. Tras ello, Gala Montes, participante de La casa de los famosos México, respondió duramente a estas declaraciones.

Según Gala, su madre no sólo deseaba vivir a costa de sus ingresos, sino que también la acusó de maltratar tanto a ella como a su hermana, de forma física y psicológica.

El youtuber regiomontano se burló de la actriz por la depresión que padece. Crédito: IG: @sargentomatute

En una transmisión en vivo, la actriz hizo una revelación aún más impactante al afirmar que su madre la había rechazado al confesarle su bisexualidad.

“Soy bisexual. Mi mamá es homofóbica. Entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender. También por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, comentó Gala públicamente.

Por su parte, Crista Montes se defendió recientemente en el programa Siéntese quien pueda, donde reiteró que no tiene ninguna objeción con la orientación sexual de su hija.

Quién es Gala Montes, participante de La Casa de los Famosos México 2. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Crista Montes dice aceptar la orientación sexual de su hija

“Yo no tengo ningún problema con que sea (bisexual). Yo me enteré el día que lo declaró. Yo no lo sabía. Nunca me di cuenta. Dice que soy homofóbica. No lo soy”, aclaró Crista, refiriéndose a la transmisión en vivo de Gala.

Además, Crista comentó que desconocía la supuesta relación amorosa entre Gala y Bárbara Islas, su compañera en la telenovela Vivir de amor.

“Mi otra hija también es bisexual. Yo las voy a querer como son. Yo no sabía. He sido una madre presente para las dos. No sabía”, aseguró.

La famosa conductora de ‘Cuéntamelo Ya’ en Televisa ha sido apoyada por internautas que aseguran se mostró incómoda y nerviosa Crédito: Televisa

Crista Montes también aprovechó la plataforma televisiva para enfatizar el trabajo arduo que ha realizado para garantizar el éxito de la carrera de su hija Gala.

Señaló que siempre ha buscado protegerla y evitar que otros se aprovechen de ella, y rechazó la acusación de querer vivir a costa de su hija. “Sólo deseo que se me reconozca el trabajo que hice”, puntualizó.

Gala Montes, al borde del llanto, expresó que su mamá no comprende su orientación sexual (Foto: IG galamontes)

Finalmente, Crista Montes hizo un llamado a la reconciliación, deseando poner fin a los conflictos familiares.

“Ya no quiero más problemas con mis hijas. Quiero decirles que las amo, que esto se va a arreglar entre nosotros. Por otro lado, decir que se quedó inconcluso lo de las finanzas. A mí no me importa sus preferencias. Vine a este programa para decir abiertamente que esto se va a arreglar. De eso me encargo yo. Son mi vida las dos”, concluyó.