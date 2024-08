A qué hora compite Paola Morán en la final de 400 metros planos en París 2024

La atleta quiere igualar los récords de la titular de la CONADE en lo que considera sus 'primeros Juegos Olímpicos normales' luego de la pandemia en Tokio 2020. (REUTERS/Lucy Nicholson)

El nombre de Paola Morán ha resonado en los oídos de los mexicanos durante los últimos años gracias a su buen desempeño dentro de las pistas. Su trabajo y constancia le dieron como premio su pase a París 2024 y este miércoles 7 de agosto buscará meterse a la final de los 400 metros planos y si todavía no sabes a qué hora, aquí te damos todos los detalles.

La velocista mexicana está causando sensación luego de que pasara en tercer lugar en su heat eliminatorio con un tiempo de 51.04 segundos, lo que la llevó a una de las dos semifinales en donde quiere continuar en la competencia y avanzar a la final.

Paola Morán quiere alcanzar la gloria como lo habría hecho la ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, en su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 cuando consiguió la presea plateada.

Morán rompió el récord nacional impuesto por la actual directora de la CONADE Foto: Jovani Pérez

¿A qué hora correrá Paola?

Luego de que se posicionara como una de las tres velocistas más rápidas de su eliminatoria, la mexicana saltará nuevamente a la pista este miércoles 7 de agosto en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver en el canal de YouTube de Claro Sports.

Sus segundos Juegos Olímpicos

En entrevista con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) la jalisciense recordó que no fue tan fácil llegar a París 2024, pese a que justo antes de que se iniciara el periodo de clasificación a la justa había encontrado sus mejores marcas.

Aseguró que luego de su debut en Tokio 2020, en donde obtuvo el quinto lugar en la semifinal, ahora se encuentran en mejor estado físico por lo que espera que el resultado sea positivo ante este nuevo reto.

“El año pasado, un mes antes de que saliera el periodo de clasificación, di la marca a Juegos Olímpicos (50.85 en el Music City Track Carnival de Tennessee); entonces pensé que iba a ser mucho más fácil volver a darla. Lamentablemente sufrí una lesión justo después de esa fecha y eso hizo que empezara más tarde esta temporada. Sin embargo, aunque ese retraso evitó que llegara al pico más alto de mi preparación hasta apenas esta semana, es bueno porque estaré justo en mi mejor rendimiento físico cuando compita en estos Juegos Olímpicos, donde espero meter la mejor marca de toda mi carrera y esperar que eso me alcance para llegar a una final”.

La mexicana se ubica entre las mejores velocistas de América. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Si bien la mexicana arribó a tierras parisinas con una marca de 50.58 segundos, que es muy buena para la prueba en general, Morán es consciente de que tendrá una competencia sumamente dura pues se encontrará con figuras como Marileidy Paulino, la corredora de la República Dominicana que está en el número 1 del ranking mundial. Incluso tendrá que competir con Candice Mcleod (Jamaica) y con Natalia Kaczmarek (Polonia) quienes también son favoritas para subirse al podio.

“Es una prueba muy competida, pero he tenido muy buena preparación y me siento emocionada por ir, competir y demostrar lo que he venido haciendo todo el año. Mi entrenador (Luis Montes León) ha estado un poco complicado de salud, pero vía whatsapp me manda los entrenamientos, y me siento emocionada de vivir mis primeros juegos ‘normales’, porque los de Tokio fueron juegos que no se habían vivido nunca, pero estoy emocionada de vivirlos como han sido siempre: con público en las gradas, gran ambiente y gente echándote porras”, externó.