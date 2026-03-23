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6 alimentos que ayudan a mejorar nuestras capacidades cognitivas

Una combinación de opciones ricas en vitaminas, antioxidantes y grasas saludables puede marcar la diferencia en la memoria y la concentración diaria

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Una selección de productos cotidianos
Una selección de productos cotidianos brinda nutrientes que ayudan a fortalecer las conexiones neuronales y cuidar la salud mental a lo largo del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación desempeña un papel central en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro.

Diversos estudios científicos coinciden en que ciertos nutrientes influyen directamente en la memoria, la concentración y el aprendizaje.

Mantener una dieta equilibrada, rica en compuestos esenciales, favorece el rendimiento cognitivo y puede ayudar a proteger la salud cerebral a lo largo del tiempo.

La alimentación rica en nutrientes
La alimentación rica en nutrientes es clave para el desarrollo y funcionamiento óptimo del cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de la alimentación en la para potencializar las capacidades cognitivas

La alimentación adecuada es fundamental para potenciar las capacidades cognitivas.

Los nutrientes presentes en determinados alimentos intervienen en procesos clave del cerebro, como la transmisión de señales entre neuronas, la formación de nuevas conexiones y la protección frente al daño oxidativo.

Incorporar en la dieta ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro favorece la memoria, la atención y el aprendizaje.

Además, una nutrición balanceada contribuye a prevenir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y a mantener un óptimo funcionamiento cerebral en todas las etapas de la vida.

Agregar alimentos frescos ayuda a
Agregar alimentos frescos ayuda a proteger las neuronas del daño oxidativo y promueve la memoria y la concentración.

6 alimentos que ayudan a mejorar nuestras capacidades cognitivas y como consumirlos

Tomando en cuenta la información anterior, aquí te damos una lista de alimentos ideales para potencializar la salud cognitiva, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica PubMed.

1. Pescados azules

El salmón, la caballa, el atún y las sardinas son fuentes de ácidos grasos omega-3, que contribuyen a la función cerebral. Consumirlos a la plancha, al horno o en ensaladas al menos dos veces por semana permite incorporar estos nutrientes.

2. Frutos secos

Las nueces, almendras y avellanas aportan vitamina E, antioxidantes y grasas saludables. Se pueden agregar a yogures, ensaladas o ingerir un puñado al día como colación.

3. Arándanos

Estos frutos contienen antocianinas, que protegen las neuronas del daño oxidativo. Incorporarlos frescos en batidos, ensaladas de frutas o como snack ayuda a aprovechar sus beneficios.

4. Brócoli

El brócoli es rico en compuestos antioxidantes y vitamina K, vinculada con la memoria. Cocinarlo al vapor o salteado y sumarlo a platos principales o guarniciones facilita su consumo.

5. Chocolate negro

El chocolate con alto contenido de cacao (más del 70%) contiene flavonoides, cafeína y antioxidantes que estimulan la función cerebral. Consumir una pequeña porción diaria, preferentemente sin azúcar añadido, es lo recomendado.

6. Huevos

Los huevos aportan colina, nutriente relacionado con el desarrollo cerebral y la memoria. Prepararlos hervidos, en revueltos o en omelettes permite integrarlos fácilmente en la dieta.

El consumo habitual de frutos
El consumo habitual de frutos secos favorece la salud cerebral gracias a su aporte de vitamina E, antioxidantes y grasas saludables.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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