Autoridades de Tabasco aclaran que las playas son seguras para los turistas, a pesar de la presencia de hidrocarburos

Tabasco garantiza condiciones seguras en sus playas durante vacaciones, pese a presencia de hidrocarburos.

En medio de reportes sobre presencia de hidrocarburos en distintos puntos del Golfo de México, autoridades de Tabasco afirmaron que las playas del estado se mantienen en condiciones seguras para turistas durante el actual periodo vacacional.

La coordinación estatal de Protección Civil informó que no existe alerta sanitaria ni bandera negra en los balnearios.

El coordinador de la dependencia, Armando Pulido, explicó que se mantiene un monitoreo constante en la zona costera junto con dependencias federales y estatales.

De acuerdo con el funcionario, los análisis disponibles hasta ahora indican que el agua cumple con parámetros sanitarios para actividades recreativas.

Autoridades de Tabasco aseguran que las playas se mantienen seguras pese a reportes de hidrocarburos en la región. REUTERS/Angel Hernández

“No hay reportes de un derrame agudizado ni indicación de laboratorio que señale que las playas estén contaminadas o no aptas para su uso”, señaló el titular de Protección Civil estatal, quien añadió que continúan los trabajos de verificación en la región.

Monitoreo y limpieza en zonas costeras del estado

Autoridades locales señalaron que en semanas recientes se detectaron pequeñas cantidades de hidrocarburo en algunas áreas del litoral, situación que activó brigadas de limpieza y vigilancia ambiental.

En estos trabajos participan Petróleos Mexicanos (Pemex), así como instancias ambientales y la Secretaría de Marina.

Diversas dependencias federales y estatales participan en la supervisión y limpieza tras el derrame en Dos Bocas.

De acuerdo con los reportes oficiales, parte del material encontrado podría estar relacionado con filtraciones naturales de crudo conocidas como chapapoteras, aunque el origen exacto sigue bajo análisis por parte de especialistas y autoridades federales.

Contexto: derrames y reportes en el Golfo de México

El monitoreo en Tabasco ocurre después de que pescadores y prestadores de servicios turísticos alertaran desde inicios de marzo sobre manchas de hidrocarburo en varias localidades costeras de Veracruz y posteriormente en municipios tabasqueños.

En algunos casos, organizaciones ambientales y habitantes señalaron afectaciones a la fauna marina y a la actividad pesquera.

Organizaciones ambientales y habitantes reportan daños a la fauna marina y a la pesca local. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Además, las autoridades federales mantienen investigaciones para determinar responsabilidades en estos eventos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se revisan las causas de los derrames y que se busca identificar a las empresas responsables para que asuman los daños ocasionados.

Operativos y acciones en Dos Bocas

En la zona de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, también se desplegó un operativo tras detectarse hidrocarburos en áreas cercanas.

Pemex indicó que se colocaron barreras de contención y se realizaron labores de limpieza para evitar que el contaminante se extendiera a otros cuerpos de agua.

En Dos Bocas, Pemex y autoridades desplegaron operativos para contener hidrocarburos y proteger el litoral. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Las autoridades detallaron que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras se evalúan posibles impactos ambientales.

Incidentes registrados por hidrocarburos en el Golfo de México

Los reportes más recientes sobre la presencia de hidrocarburos en la región incluyen diversos hechos que han generado preocupación entre comunidades costeras y sectores turísticos:

Derrame detectado a inicios de marzo en el Golfo de México , reportado primero por pescadores y prestadores de servicios turísticos en localidades costeras de Veracruz .

Expansión de manchas de hidrocarburo hacia municipios de Tabasco , como Paraíso , Sánchez Magallanes y Cárdenas , lo que amplió la zona bajo monitoreo ambiental .

Afectaciones reportadas en ecosistemas costeros , incluyendo manglares y especies marinas como peces , tortugas y manatíes en algunas áreas del litoral.

Nuevo incidente con presencia de hidrocarburos cerca de la refinería Olmeca en Dos Bocas , que activó un operativo de contención y limpieza por parte de autoridades federales y estatales .

Recolección de residuos contaminados con crudo , con al menos 240 kilogramos retirados mediante barreras de contención para evitar su dispersión.

Incendio registrado el 17 de marzo en instalaciones vinculadas a la zona de la refinería , hecho que dejó víctimas y es investigado por autoridades federales .

Operativos de monitoreo y evaluación ambiental en costas del Golfo, con participación de dependencias como Semarnat, Profepa y la Secretaría de Marina.

Pescadores locales alertan sobre impactos de hidrocarburos en la actividad pesquera y sus medios de vida. REUTERS/Angel Hernández

Pescadores y turismo atentos a evolución del caso

Mientras continúan las investigaciones, comunidades pesqueras y prestadores de servicios turísticos mantienen atención sobre el desarrollo de estos incidentes, especialmente ante la llegada de visitantes durante la temporada vacacional.

Autoridades estatales reiteraron que, hasta ahora, no se han confirmado impactos directos que obliguen a restringir el acceso a playas en Tabasco.

Indicaron que el monitoreo continuará en coordinación con instancias federales para garantizar condiciones seguras tanto para la población local como para los turistas.