Beba Montes defiende a su hermana Gala de Adrián Marcelo: “La violencia jamás es buen rating”

Beba Montes reaccionó esta mañana a las agresiones que Adrián Marcelo hizo hacia su hermana Gala Montes durante la madrugada de este 06 de agosto y reprobó todo tipo de violencia hacia la mujer.

¿Cómo fue la pelea entre Gala y Adrián Marcelo?

Durante una acalorada discusión, el youtuber regiomontano arremetió con comentarios cuestionando la salud mental de la actriz y trayendo a colación conflictos familiares que ella había mencionado públicamente antes de ingresar al programa.

En medio de la discusión, Adrián Marcelo lanzó declaraciones como: “Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, haciendo referencia a la relación de Gala con su madre, un tema delicado que la actriz había expuesto en sus redes sociales.

Luego, el youtuber cuestionó la seriedad del diagnóstico de depresión de Gala, afirmando: “Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les recete cosas”.

La situación se escaló cuando Adrián Marcelo recordó que Gala comenzó su carrera actoral siendo muy joven, un punto que ella misma había mencionado en sus redes sociales. “Te faltó niñez, estás enferma”, insistió.

Gala, tratando de mantener la compostura, respondió: “Qué feo que te aproveches de algo así. Yo tengo el mismo derecho y capacidad de estar aquí”. Pero Adrián no se detuvo y continuó apuntando a Gala por elegir a Agustín en lugar de Briggitte durante una salvación anterior en el reality: “La pudiste haber salvado y te fuiste por cachonda con alguien”.

Hermana de Gala la defiende

A través de su cuenta de Instagram, Beba Montes compartió una historia en la que se podía leer: “La violencia jamás será buen rating, ni buen contenido”.

Asimismo, la joven dejó en claro su desaprobación hacia todo lo comentado hacia su hermana al señalar que “era deplorable”.

