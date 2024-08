Despiden a Cristina Niño de Rivera, directora de Gobierno en Querétaro, por presumir que “huyó” de su oficina

La funcionaria había tomado el cargo a principio de año. Crédito: X/@ZorroParlanchin

La Directora de Gobierno de Querétaro, María Cristina Niño de Rivera, presumió en una historia de sus redes sociales que “huyó” de su oficina, por lo que la administración del estado decidió prescindir de sus servicios desde este viernes.

A través de un breve comunicado, el gobierno queretano señaló que fue debido a dicho video que se tomó la decisión de concluir con la relación laboral con la funcionaria

“La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro informa a la ciudadanía que, tras la difusión de material a través de redes sociales que involucra a la Directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, se ha tomado la decisión de concluir con la relación laboral que mantenía con esta dependencia” indicó el comunicado.

Esta medida se ha adoptado, de acuerdo con el escrito, en congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto.

“La Secretaría de Gobierno reitera su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración.”

De acuerdo con el video, tomado de sus Stories, la ahora ex funcionaria presumió haber “huido” de su oficina, por qué los ciudadanos la buscaban para solicitar una prórroga para el pago de su refrendo.

Luego de emitir su posicionamiento, desactivó sus redes sociales oficiales Crédito: X/victorcabreramx

“Oigan, hoy hui de la oficina porque pues... ya saben, ¿no? es el último día para refrendar entonces ya de repente todos de que ´no es que se me olvidó, y es que el tiempo y por favor me comprometo´ y pues no, los requisitos son los requisitos. Pero me da mil risa por que hay mucha gente que no saben que yo soy la Directora de Gobierno y pues me ven chiquita o no sé. El punto es que literal no saben cuanta gente pasó, o sea, como en frente de mí y le decían a Lalis ‘es que quiero una cita con la maestra’ y yo ahí a ladito, pero obvio nunca se imaginan a un a una mujer joven...” dijo la ex encargada de la Dirección del Gobierno de Querétaro en su Storie.

María Cristina Niño de Rivera Burgueño asumió el cargo el pasado 24 de enero, él cual era la más alta responsabilidad en su carrera profesional hasta el momento.

Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) como licenciada en Derecho y del ITAM, cuenta con una maestría en políticas públicas, y con un par de diplomados en derecho electoral, experiencias y perspectivas frente al proceso electoral 2017-2018 y en perspectivas y retos en el derecho laboral mexicano.

Niño de Rivera inició su carrera política como asesora en el Senado de la República, posteriormente fue coordinadora jurídica en la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro, directora de Fomento de Desarrollo Social para ser la actual directora de Gobierno de la Secretaría estatal. También ha sido docente de Historia Económica de México y en Tratados Internacionales, así como de la materia de negocios, en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Tras la decisión tomada por la administración queretana, Niño de Rivera pidió disculpas a través de un breve comunicado, donde señalaba que refrendaba su compromiso con las responsabilidades de su puesto, pero posteriormente cerró sus cuentas en X y en Instagram.