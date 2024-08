Faisy reacciona a mala reputación de Mariana Echeverría en LCDLF México: “No tengo nada bonito que decir”

(Instagram @faisirrito/@marianaecheve)

Mariana Echeverría es una de las integrantes menos queridas en La Casa de los Famosos México 2024, pues debido a sus constantes comentarios negativos y actitudes hacia Briggitte ha perdido el cariño del público. Ahora, Faisy fue cuestionado respecto a la actitud de su excompañera en Me caigo de risa y fue contundente con su respuesta.

Cabe señalar que desde hace un tiempo han existido rumores de que ambos terminaron mal laboralmente y cuando se confirmó que la artista abandonaría el programa, surgieron teorías de que Faisy la habría despedido. El comediante fue contundente en señalar que así no fueron las cosas, pero fue hasta que Mariana entró al nuevo reality de Televisa que la opinión de los televidentes comenzó a cambiar.

¿Qué dijo Faisy sobre Mariana?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Faisy fue cuestionado sobre la participación de Echeverría en LCDLF México y esto respondió:

(IG: @marianaecheve)

“Todo mundo me pregunta de eso, las entrevistas son diferentes a hace dos meses. Todos me atacaban un chorro y me quedaba callado y ahora me tiran buena onda y me sigo quedando callado porque creo que es lo que un caballero debería de hacer”, puntualizó.

El standupero ahondó en que él no estaba interesado en meterse en chismes o dar comentarios negativos en contra de sus conocidos o personas con quienes ha trabajado.

“Toda la información que ustedes tienen sobre eso es porque ella lo ha ventilado en sus redes, yo estoy intentando tirar buena onda siempre, no afectar a nadie ni a Mariana, ni a nadie allá adentro. Se están poniendo las cosas bien raras, llevan dos semanas y parecen seis meses y los veo muy agresivos y se ve que no tienen idea de lo que pasa afuera”, puntualizó y añadió:

Mariana Echeverría se unirá a 'La casa de los famosos México 2'. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

“Si no tengo nada bonito que decir, prefiero quedarme callado y no afectar”.

No obstante, cuando los reporteros le preguntaron que opinaba sobre las especulaciones respecto a que había violentado a Mariana, él se mostró desconcertado y contestó de forma tajante que había muchos colaboradores que podían corroborar que él no fue agresivo con la famosa.

“¿Agresiones cómo? Ay no, llevo 28 años trabajando en muchos lugares, hay más de 40 hermanos disfuncionales, pregúntenle a ellos, si ella dice... no hubo con ella ni con nadie violencia. Todo lo que pasa en Me caigo de risa es platicado antes”, explicó.

TAmbién, Faisy explicó que en Me caigo de risa, tanto las bromas, como dinámicas y todo lo que se transmite es platicado previamente entre el elenco.

“Todo lo que se ha construido en ese programa es previamente platicado, consensuado. Ahorita escuchar de violencia es raro, al final ella les ha dicho eso, si a alguien le concierne platicar...”, remarcó y reiteró que los periodistas podían preguntarle a personas de producción u otros artistas para que dieran su versión respecto a cómo es trabajar con él.