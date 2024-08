Critican a novia por rechazar el regalo envuelto en bolsa de plástico que le hizo una abuela

Algunos aseguran que quizá rechazó el regalo por un problema personal del pasado (Captura de pantalla TikTok/@radiotitankaapurimac)

Dependiendo de las costumbres de cada lugar, los regalos de boda suelen ser electrodomésticos, cubiertos, vajillas, almohadas u otros objetos ostentosos; sin embargo, es bastante descortés rechazar un obsequio sólo por ser pequeño o tener apariencia barata, eso fue lo que hizo una novia que ya fue duramente criticada en redes.

Mientras estaba abrazando a todos sus invitados, la recién casada extendía las manos con gusto para recibir cajas y bolsas, pero justo cuando llegó el turno de una abuela, decidió fingir que estaba viendo hacia atrás y la ignoró por completo.

Al parecer, el motivo fue que el regalo parecía “barato”, ya que la mujer de la tercera edad lo llevaba en una bolsa de plástico. El desaire pasó inadvertido por la mayoría de invitados, pero el animador del salón de fiestas intentó suavizar la situación diciendo.

La mujer ignoró por completo a la invitada Crédito: (TikTok/@radiotitankaapurimac)

“Ya va pasando la familia, los demás invitados despuesito, ahorita están pasando los familiares ¡Cuánto regalo! ¡Cuánto regalo!”, este comentario podría dar a entender que la mujer no era parte de la familia, aún así, hubo quienes tundieron a la mujer.

Mientras la adulta mayor insistía extendiendo su bolsa con el detalle, la novia fingió estar acomodando los demás regalos y le dio la espalda a su invitada, ella no se rindió y hasta se reclinó para hacer entrega del obsequio, pero ella siguió con la misma actitud.

Después de algunos segundos, el novio tomó la iniciativa de darle un breve abrazo a la mujer de la tercera edad y finalmente recibió la bolsa. Esta acción fue tundida en redes sociales, pues aunque existe la posibilidad de que tuvieran un problema personal del pasado, pareciera que sólo rechazó el regalo por venir en bolsa de plástico.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Tiktok: “Pobre mamita, me dolió”, “Me sentí mal por la abuelita”, “Las abuelitas dan con tanto amor, cariño y sinceridad, sólo Dios sabe si se quitó el pan de la boca para llevar un regalo a quien no merece ni el regalo de su presencia”, “Si fuera un cheque estaría estirando la mano”, “Esa señora dio más que cualquier invitado”, “Me dolió el estómago del coraje”, “No será feliz la que se casó”, entre otros.

La novia dio la espalda para no recibir la bolsa de plástico (Captura de pantalla TikTok/@radiotitankaapurimac)

Algunas opiniones defendieron a la recién casada y aseguraron que quizá era un regalo de disculpa que claramente iba a ser rechazado por algún conflicto personal “por algo será” y “hay que saber el contexto, tal vez es alguien con quién ha tenido problemas”, se pudo leer en algunos comentarios.

De igual forma, algunas mujeres recordaron que en sus bodas recibieron regalos fuera de lo común y se sintieron felices por ello, una relató que le dieron verduras y carne que finalmente usó para hacerle la primera comida a su esposo, otra persona dijo que recibió dos litros de refresco de una mujer que no era su invitada y con gusto le ofreció sentarse en el salón, “Cuando yo me case una señora me regaló un litro de aceite, un kilo de arroz y una bolsa de sopa, agradecí mucho”, escribió una persona.

Todo apunta a que el viral desaire ocurrió en una boda de Perú, pero la indignación provino de comentarios de toda Latinoamérica, incluso hay quienes quieren averiguar la identidad de la abuela para ofrecerle un regalo.