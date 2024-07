La Casa de los Famosos México 2 EN VIVO: ¿Gomita será nominada tras acusaciones de trampa?

Briggitte reacciona a su expulsión del cuarto Tierra

“Lo presentía, Jefa. Me siento rara, peor feliz porque me llevo con muchos del cuarto Mar, pero ya lo veía venir. Siento que tienen mucho más química con Potro y lo querían en el cuarto; siento que no le caigo tan bien a Mariana, trae una estrategia en la que no estoy incluida”, dijo