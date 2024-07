Rusos prueban comida oaxaqueña por primera vez y se sorprenden: “Estoy en shock”

Dos jóvenes rusos compartieron su primera vez comiendo alimentos "raros" de Oaxaca.

Dos jóvenes rusos, de nombres Ilia y Kate, compartieron su asombro al visitar el estado de Oaxaca y probar los alimentos típicos de la región, entre los que encontraron el caldo de piedras, agua de maracuyá, molotes, entre otros.

Ambas personas comparten en redes sociales las experiencias que viven mientras recorren diversos sitios del país, por lo que en esta ocasión decidieron mostrar su viaje al estado de Oaxaca para documentar su visita a la Guelaguetza y sus primeras impresiones de los alimentos típicos.

Uno de los primeros alimentos que probaron fue el “Popo”, una bebida hecha con cacao rojo, tigre, canela, arroz, agua y coco olmeca. Al probarlo, Ilia comentó que su consistencia se parece al “aire” porque está hecho con espuma en su mayoría.

“Parece un cóctel de oxígeno porque parece que comes aire con azúcar. Imagínense, amigos, hay muchísimos burbujas. Wow, estoy totalmente en shock”, dijo el hombre ruso.

Otro de los alimentos que los rusos probaron fue el molote de plátano, un postre relleno de queso y frito. Asimismo, ambos señalaron que el sabor de este postre es delicioso.

“Está súper suavecito, interesante su sabor, es bastante dulce (...) Está muy sabroso y original”, comentó la mujer rusa.

Más adelante, los rusos se aventuraron a probar unas quesadillas con quesillo, crema y col, las cuales Kate mencionó que son empanadas en un intento por describir el tipo de alimento del que se trataba. Además, la rusa comentó que en su país no se tienen empanadas de maíz, solo de harina, por lo que aseguró el sabor es más rico en México.

Al probar el caldo de piedra, los rusos se sorprendieron por el nombre del platillo, por lo que preguntaron el motivo por el que se le llama de esa manera. Debido a esto, el cocinero señaló que se debe a que calientan las piedras y las colocan en el caldo para que se caliente.

“Está súper sabroso, tiene un sabor intenso de mariscos y pica bastante. Yo no veo por acá ningún chile, pero pica (...) Qué delicioso, yo creo que todavía no he probado algo parecido acá en México porque es una sopa de mariscos que por primera vez estoy probando”, comentó la mujer rusa.

Más tarde, los rusos encontraron una bebida llamada “Combucha”, la cual señaló Ilia que también se encuentra en su país: “Está muy parecida a nuestra típica bebida tradicional rusa, está súper rica, la verdad”, comentó.

Al finalizar el video, los rusos probaron el agua de maracuyá: “Está muy buena, un poquito ácida, un poquito dulce y súper natural”, comentó Kate.

Los rusos probaron por primera vez alimentos originarios de Oaxaca y quedaron sorprendidos por sus ricos sabores. (Crédito: YouTube/Rusos reaccionan)

Por otra parte, los comentarios respecto al video de los rusos no se hicieron esperar por parte de los usuarios que observaron su travesía en el estado de Oaxaca mientras probaban alimentos típicos de la región.

“Me encanta que en Oaxaca si usan sus trajes típicos y lo portan con orgullo”; “Gracias por visitar Oaxaca, amigos rusos”; “Gracias por amar tanto a mi México querido con cada uno de sus maravillosos estados”; “Me antojaron muchísimo, se me hizo agua la boca”; “Ay, amigos, qué bárbaros, ustedes me despiertan el hambre”; “Tienen que volver en día de muertos”; “Dios, cuánta comida y cultura que ni como mexicanos conocemos”; “Gracias por mostrarnos la diversidad de comida que hay en México”, entre otros comentarios.