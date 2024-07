Rusos prueban las cemitas de Puebla por primera vez y se emocionan al ver su tamaño: “Son gigantes”

Dos rusos probaron por primera vez una cemita poblana y se emocionaron al notar su gran tamaño.

Dos jóvenes rusos, de nombres Ilia y Kate, compartieron su emoción al visitar el estado de Puebla y probar los alimentos típicos de la región, entre los que se encontraron las famosas cemitas, ya que fue la primera vez que los consumieron.

Ambas personas comparten en redes sociales las experiencias que viven mientras recorren diversos lugares de México, por lo que en esta ocasión decidieron mostrar su viaje al estado de Puebla para documentar sus primeras impresiones de la comida típica.

Al comienzo del video se muestra a ambos rusos acudiendo a un mercado local para probar las típicas cemitas de la región, las cuales pidieron con pollo y otra con jamón. Al entregarle sus alimentos, ambos concordaron en que el tamaño es de lo más sorprendente, ya que eran más grandes que sus propias manos.

“Amigos, es la perfecta combinación. A mí me encantó muchísimo, el quesillo acá es algo perfecto (...) Es un platillo impresionante, además es muy grande, incluso yo creo que puedes compartir con alguien”, comentó Kate.

Por su parte, Ilia aseguró que se trata de “una obra de arte” que tiene un gran sabor por el quesillo que contiene: “Bastante delicioso, la verdad”.

Más tarde, Kate probó el pan de muerto con ajonjolí que se vende dentro del mismo mercado, el cual le pareció delicioso. Además, ambos jóvenes se aventuraron a probar un postre típico de la región de Puebla que se llama “molletes”, los cuales señaló no son nada parecidos al alimento que se come en los desayunos.

“No contiene ni frijoles, ni queso (...) Es pan dulce que solo se puede encontrar en Puebla”, comentó Kate.

Al adentrarse a una dulcería, Kate cuestionó a la vendedora acerca del tipo de alimento que se tratan los “molletes”.

“Son un pan artesanal con crema pastelera y coco rallado, viene envinado y tiene una cubierta de pepita”, comentó la vendedora. Por su parte, los rusos no dudaron la oportunidad de probar el rico postre que solo se comercializa de mediados de julio a finales de agosto.

“Está increíble el sabor, no es demasiado dulce, pero claro que es dulce. Amigos, si ustedes no conocen este postre yo les puedo recomendar probarlo. Me encantó muchísimo”, comentó Kate.

Por otra parte, entre los platillos típicos de Puebla destacan el mole poblano, un guiso espeso con chiles y chocolate; los chiles en nogada, rellenos de picadillo y cubiertos con salsa de nuez; y las cemitas poblanas, sándwiches con carne, queso, aguacate y chiles en vinagre. Además, están las chalupas, tortillas fritas con salsa y carne deshebrada; y los tacos árabes, con carne de cerdo en pan de pita. Otros alimentos incluyen el pipián verde, molotes y tamales de nejo. Entre sus dulces, sobresalen los camotes, las tortitas de Santa Clara y los muéganos.

Los rusos disfrutaron de una tarde en Puebla en la que pudieron disfrutar de su comida y dulces típicos. (Crédito: YouTube/Rusos reaccionan)

Sin embargo, los usuarios no dudaron en compartir sus comentarios respecto al video de los rusos, entre los que destacaron su emoción al ver lo felices que son al descubrir los sabores de la gastronomía mexicana.

“Todo lo que comen se me antoja siempre”; “La comida de mi Puebla es deliciosa”; “Lo que me gusta de ustedes es que no le hacen el feo a nuestra gastronomía, por eso los quiero mucho”; “Disfruten de mi Puebla querida”; “Ustedes son unos mexicanos que nacieron en la madre Rusia, gracias por querer a mi México”; “Qué gusto verlos disfrutando de otro estado y de tanta comida tan rica”; “Qué rica la gastronomía poblana desde los moles hasta las cemitas”; “Los dulces de camote poblano son riquísimos”, entre otros comentarios.