¿Cuál es la fortuna de Eva Longoria según las mediciones de riqueza de las celebridades?

La actriz texana es también directora, productora y empresaria, incursionando en el mundo de la moda y el tequila. (REUTERS)

El modelaje, la producción y la dirección son sólo algunas de las actividades en las que se ha desenvuelto la también actriz Eva Longoria que ha sido portada de revistas como Vogue, Marie Claire , Maxim, FHM y Harper ‘s Bazar.

Su mentalidad inversionista le ha permitido amasar una enorme fortuna; desde el 2021 forma parte del grupo propietario del Club Necaxa de la Liga MX, según lo que anunció en redes sociales y años atrás se hizo de diversas propiedades en zonas exclusivas de Estados Unidos.

Esto además de permitirle vestir con ropa de diseñador y portar finos aretes alargados con incrustaciones de diamantes enmarcados en oro y plata, le dio la oportunidad de incursionar en el mundo de la moda y de las bebidas alcohólicas.

La millonaria estadounidense está casada con Pepe Bastón, considerado uno de los más importantes ex ejecutivos de Televisa quien dejó la televisora en 2017, un año después de contraer matrimonio.

¿Cuál es la fortuna de Eva Longoria?

La actriz lanzó en septiembre de 2021 su marca de tequila llamada Casa Del Sol, una bebida de lujo inspirada en la magia de la hora dorada. (REUTERS)

Señala Celebrity Networth, un sitio web que proporciona estimaciones patrimoniales de celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, que el valor neto de Longoria es de $80 millones de dólares, es decir, cuenta con 1,474 millones 649 mil 600 pesos.

La serie de televisión “Esposas desesperadas” tuvo 8 temporadas y fue gracias a este programa que la actriz se catapultó a la fama y se volvió popular. Después de esto se interesó por la producción y la dirección.

El sitio especializado en patrimonios de celebridades también señala que Longoria negoció gradualmente un salario más alto. Al final de la serie, ganaba $275 mil dólares por episodio pero renegoció su contrato y recibía $325 mil por cada episodio. Con los añadidos y las bonificaciones posteriores, esta cifra aumentó a$375 mil dólares aproximadamente. Esto equivale a aproximadamente $8 millones 625 mil dólares por temporada sólo con el salario base.

Propiedades de Eva Longoria

En 2015 pagó 11.4 millones de dólares por un terreno de más de 12 mil metros cuadrados en Hollywood Hills, el dueño anterior de la propiedad era Tom Cruise. Posteriormente la actriz intentó vender la propiedad por más de dos años y finalmente pudo hacerlo en abril de 2020 por 8.2 millones de dólares.

Al año siguiente puso a la venta una propiedad en Hollywood la cual vendió por 1,375 millones de dólares; la casa es de tres dormitorios, tres baños y cuenta con más de 180 metros cuadrados de espacio habitable.

Otra de sus propiedades es una casa de 798 metros cuadrados en Hollywood Dell, que compró en 2006 por 3,6 millones de dólares. Después de poner la propiedad a la venta se conformó con la pérdida de más de 400 mil dólares en 2018 pues recibió 3,2 millones de dólares.

En 2017, la también directora compró una casa cerrada en Beverly Hills por 13,5 millones de dólares. La mansión de 1,021 metros cuadrados cuenta con un camino de entrada largo y cerrado que conduce a una propiedad de 5 mil 746 metros; en el exterior, destaca una piscina baja y una cancha de tenis. La casa cuenta con seis chimeneas, un comedor formal, una cocina lista para chef y suelos de roble. En marzo de 2023, puso a la venta esta propiedad por menos de 23 millones de dólares.

Por si fuera poco, también compró en 2008 una residencia cerrada de 140 metros cuadrados por 2,5 millones de dólares en Zuma Beach, Malibú y la sede de se beneficencia, Eva ‘s Heroes, es una residencia de 320 metros cuadrados en San Antonio. La propiedad la compró en 2005.

Los negocios de Eva Longoria

Además de contar con una casa productora propia, ha sido embajadora mundial de la marca L'Oréal Paris durante más de 15 años. (REUTERS)

Eva Longoria también tiene contratos con L’Oreal, New York & Co. entre otras; pero eso no es todo, ha sido embajadora de múltiples marcas como Bebe Sport, Magnum ice cream, Heineken, Microsoft, London Fog y Lays.

Para el 2008 colaboró con Sunrise Brands para crear una línea de ropa y lanzó su marca de moda a través de su sitio web. Tres años después, según lo que señala Celebrity Networth, Eva Longoria fue la actriz de televisión mejor pagada del mundo, con ganancias de más de 13 millones de dólares durante ese año.

En 2012 la actriz creó una fundación que apoya a las comunidades latinas de Estados Unidos. La institución que lleva su nombre fue creada con el objetivo de ofrecer programas educativos y de formación empresarial para niñas.

Para 2021 la productora lanzó su marca de tequila llamada La casa del sol, que cuenta con tres destilados diferentes. Cada uno es reposado en finas barricas francesas según lo que señala una distribuidora de bebidas alcohólicas. Su marca sólo está disponible en Estados Unidos.