Grupo criminal ataca con drones la cabecera municipal de Amatenango, Chiapas

Pobladores de Amatenango, Chiapas, quedaron atrapados tras ataque. (Captura de pantalla)

En los últimos minutos de este miércoles 24 de julio, un grupo criminal utilizó drones para atacar con explosivos la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera, en el estado de Chiapas.

Los ciudadanos se vieron obligados a resguardarse en sus hogares para evitar quedar en el fuego cruzado, mientras familias enteras han quedado atrapadas, según reportes realizados a través de las redes sociales.

Los primeros videos que ya circulan en plataformas como X o Facebook muestran cómo un convoy de diversos “carros monstruo” han invadido la cabecera municipal.

La noche del miércoles un grupo criminal atacó con drones la cabecera municipal de Amatenango, Chiapas. (X/@argenis_yosid)

La situación ha provocado pánico entre los habitantes, quienes buscan refugio en otras localidades como Motozintla. Sin embargo, enfrentan restricciones debido a las sospechas de presuntamente pertenecer a cárteles.

Los reportes indican que convoyes de camionetas han cruzado la región de la Sierra y la Frontera, aumentando la tensión. Los enfrentamientos en Amatenango de la Frontera han convertido la noche en una pesadilla para los pobladores. Hasta el momento se desconoce si hay personas muertas o lesionadas por estos hechos.

Cabe apuntar que hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

La llegada del Cártel de Chiapas y Guatemala

El domingo 23 de julio se difundió en redes sociales un video en donde sujetos armados anuncian la llegada del autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) a Nueva Morelia, Chiapas. En la grabación se puede observar a aproximadamente 30 hombres vestidos de negro y en formación militar, quienes envían un mensaje al Cártel de Sinaloa.

Durante el video, se escucha: “Ya estamos en Nueva Morelia, no que no se podía correlones sinaloas [...] vamos pa’ delante y no nos pensamos detener, vamos con todo (sic)”.

Cártel de Chiapas y Guatemala anuncia su llegada a Nueva Morelia, (Foto: X/@argenis_yosid)

El material también muestra un vehículo y un monumento impreciso al fondo, finalizando con gritos por parte de los sujetos. Una gorra negra aparece en primer plano con las letras bordadas CCYG y la leyenda “Cártel Chiapas y Guatemala” debajo, junto a otros vehículos visibles en el fondo.

La crisis de desplazados en Chiapas llegó a un punto crítico esta semana, llevando a más de 500 habitantes a buscar refugio en Guatemala. Según informó El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la falta de medidas efectivas por parte de los gobiernos estatal y federal para enfrentar la violencia entre grupos criminales ha forzado a más de 2 mil 300 personas a huir de sus comunidades.

Elsa Hernández, gobernadora del Departamento de Huehuetenango, y Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, confirmaron el miércoles que aproximadamente 600 ciudadanos mexicanos han cruzado la frontera en busca de seguridad.

Mexicanos huyen hacia Guatemala por la narcoviolencia en Chiapas. REUTERS

Los primeros reportes señalan que entre los recién llegados hay niños, ancianos, mujeres y hombres que huyen de la violencia entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCG).

Arévalo especificó en conferencia de prensa que los desplazados comenzaron a llegar a la región de Cuilco el martes por la tarde, procedentes de municipios chiapanecos como Motozintla de Mendoza, Nueva Providencia y Frontera Comalapa. Las autoridades guatemaltecas han instalado albergues y proporcionado asistencia a estos refugiados.

La escalada de violencia en la sierra de Chiapas ha agravado la situación, particularmente en municipios como La Concordia, Chicomuselo, Nueva Palestina y Frontera Comalapa. Sólo el 29 de junio, un enfrentamiento entre grupos delictivos dejó 19 muertos, incluyendo siete ciudadanos guatemaltecos.