Yeri Mua vs Bellakath; las cantantes protagonizan otra acalorada PELEA en redes

Bellakath y Yeri Mua protagonizan acalorada PELEA Foto: IG/labellakath IG/yerimua

Yeri Mua y Bellakath se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por un nuevo enfrentamiento que protagonizaron en redes sociales. Fue la intérprete de ‘Línea del perreo’ quien exhibió una serie de mensajes insultos que recibió por parte de su colega a través de un chat privado luego de que ambas presumieron sus logros profesionales.

“Deja de estar de naca. No que mucho respeto? Ya todos sabemos que eres una mitómana, we, no te queda. Si yo subo todo lo que tengo y me ha pasado, te hundes más de lo que ya estás, por el momento no me interesa. Deja de mamarm*, luego no te aguantas. Bye fan #1 Mi gatita preferida”, comenzó Bellakath.

Yeri Mua no ignoró los mensajes, al contrario, respondió con un contundente ataque sobre el cuerpo de la cantante: “Tu culo deforme apestoso. Te tengo un regalo”.

Las reggaetoneras mexicanas intercambiaron insultos en redes sociales. |Crédito: Instagram: @yerimua

Las agresiones continuaron, pues a partir de ese momento Bellakath respondió con el mismo nivel de agresividad:

“Deforme estás tú, necesito repetírtelo? Así como estatura siempre vas a estar abajo de mí, apestosa sarnosa. Encontré un video tuyo llorando porque te engañaban por marran* y ahorita que ya te sientes flaca te siguen engañando. Estas medio traumada con tu ex cuerpo de botarga que aún te quedan secuelas”.

Y lanzó una burla por su manera de cantar: “Mi mayor regalo sería que saques tu álbum jajaja, me va a dar mucha risa. Cantas culerísimo, en buena onda bb, de amigas (...) Yo también insultaría a Bellakath, ella tiene todo lo que quiero”.

(IG: @yerimua)

Eso no fue todo, Bellakath también se burló de la apariencia física de Yeri Mua; le mandó fotografías con frases agresivas.

“Ay amiga, te escribí mucho. Para cuando leas esto ya serán buenos días. Ten un hermoso día y mírate más seguido al espejo, as** deforme y arréglate el hoc**o, que a mí si me lo pusieron bien”, concluyó.

Yeri Mua continuó con la conversación con frases sarcásticas: “Te atacas bien feo, chécate ese rencor. Espera tu regalo”.

Hasta el momento se desconoce por qué comenzó esta nueva pelea entre las cantantes, sin embargo, podría estar relacionado con que ambas presumieron las reseñas que tienen los Grammy Awards publicaron sobre ellas.

Pelea entre Bellakath y Yeri Mua escala de nivel; famosas se amenazan y filtran VIDEOS (Fotos: Instagram)

Cabe mencionar que las cantantes se han enfrentado públicamente en varias ocasiones por comparaciones, ya que ambas cantan el mismo género musical.