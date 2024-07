Livia Brito emprenderá acciones legales contra personas que se hacen pasar por ella en Telegram

Livia Brito decidió tomar acciones legales sobre las cuentas que utilizan su nombre. (@liviabritopes)

Durante las primeras horas del día Livia Brito informó a sus seguidores que emprendería acciones legales contra las personas que utilizan su nombre y su contenido personal para estafar por medio de Telegram.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, donde aseguró que ya hay progreso en la investigación. “Como les comenté ayer, hay un grupo que está vendiendo haciéndose pasar por mí y estafando a todos ustedes para que, de alguna forma, les transfieran, se suscriban y todo. Eso es fraude”, aseguró.

Además, también reveló que ya hay un progreso en la investigación para lograr esclarecer la situación, incluso mostró los documentos que le ha hecho llegar la policía cibernética. “Sobre qué procede en este tipo de casos para que vean que sí estoy tomando acciones legales y así va a pasar con absolutamente todo. No se dejen engañar, embaucar”, dijo al final del video.

(Facebook: Livia Brito)

Livia Brito ya había alertado a sus seguidores

Hace unos días, la actriz compartió en sus historias de Instagram que en Telegram existían cuentas falsas haciéndose pasar por ella, y aseguró que el único medio que utiliza para hablar con cada uno de sus seguidores es Mundo Azul, su cuenta de OnlyFans.

“Oigan, les estoy haciendo esta historia porque hay grupos en Telegram que se están haciendo pasar por mí y los están estafando; les están quitando su dinero y es falso. La única plataforma que yo uso para hablar directamente con ustedes es a través de mi Mundo Azul”, aclaró

(Instagram: liviabritopes)

Para evitar que alguien más creyera en las supuestas cuentas que están a su nombre, Livia indicó que el enlace donde la pueden contactar se encuentra en la descripción de su perfil de Instagram, y reiteró que no cuenta con grupos de Telegram donde pida dinero o algo parecido.

“No te dejes estafar. No tengo grupos de Telegram, no tengo grupos raros por ahí donde pida dinero. Solo por el enlace de mi perfil de Instagram, por ahí me pueden contactar y suscribirse”, detalló.

Livia Brito habla sobre OnlyFans

Antes de que la actriz emprendiera acciones legales, denunció lo que sucedía en redes sociales, donde indicó que se estaba difundiendo contenido de su cuenta oficial de OnlyFans en Telegram.

Un proyecto que, de acuerdo con Livia, tenía muchas ganas de iniciar pero no se animaba porque siempre había existido el tabú de que era contenido para adultos. “Ya tenía hace muchísimo tiempo la idea de abrir el OnlyFans, pero siempre está el tabú de que es una página utilizada en la industria para adultos, pero me puse a investigar, y hay profesores de inglés, de matemáticas, de música porque son solo para fans”, mencionó al abrir su cuenta.