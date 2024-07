Héctor Yunes sale en defensa de Fernando Yunes: “La persecución política de Cuitláhuac García no cesa”

El priista dijo que el gobernador de Veracruz está obsesionado con su familia. (Facebook Héctor Yunes Landa)

Héctor Yunes Landa, diputado electo en Veracruz, se solidarizó con su sobrino Fernando Yunes Márquez, también legislador local electo actualmente considerado prófugo de la justicia por un presunto delito electoral cometido en 2021 cuando era alcalde de Veracruz, pero también por incumplimiento del deber legal por un caso de 2019.

En redes sociales, el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de perseguir al panista:

“La persecución política de Cuitláhuac y secuaces no cesa. La obsesión por un apellido que no se doblega, tampoco. Mi solidaridad con Fernando Yunes Márquez, próximo diputado local, con quién, estoy seguro, construiremos un espacio de autonomía, dignidad y legalidad en el Congreso local”, publicó el priista, al tiempo que compartió en X el pronunciamiento del hijo de su primo y exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Su otro sobrino, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo y hermano de Fernando, también tiene una orden de aprehensión en su contra por haber mentido a las autoridades al presentar en 2021 una constancia de residencia apócrifa. El panista también acusa una persecución política por parte de jueces que quieren quedar bien con la gobernadora electa, la morenista Rocío Nahle García.

¿De qué acusan a Fernando Yunes?

Este 16 de julio, el equipo de Fernando Yunes Márquez difundió una carta en la que explica que el gobierno de Veracruz, al mando del morenista Cuitláhuac García, ha emprendido una persecución política en su contra y que por ello se vale de la Fiscalía General del Estado para imputarle dos delitos.

Los delitos que le imputan a Fernando Yunes datan de cuando era alcalde de Veracruz. (Especial)

El primero es de índole electoral, derivado de una denuncia que en 2021 interpuso un empleado del ayuntamiento de Veracruz militante de Morena diciendo que le habían pedido que hiciera guardia en una casa de campaña y asistiera a una marcha en apoyo a su hermano, Miguel Ángel Yunes Márquez, que en ese momento buscaba la presidencia municipal. “Nunca me señala, no dice siquiera haberme visto”, asegura el panista en su escrito.

La segunda orden de aprehensión es por incumplimiento del deber legal, pues aseguran que -como alcalde- debió haber impedido en 2019 la construcción de la Torre Centro, en pleno corazón del municipio, obra que según Cuitláhuac García estuvo plagada de irregularidades, permisos a modo, tráfico de influencias, corrupción y contubernio entre autoridades estatales, municipales, jueces y empresarios.

“No hay nada que me pueda vincular con una conducta fuera de la ley al respecto. Este es el segundo ‘delito’ por el cual me quieren encarcelar, y evitar así que rinda protesta como diputado en el Congreso de Veracruz”, señala el panista al tiempo que acusa al gobernador morenista de usar recursos de la Fiscalía y el Poder Judicial para perseguir a opositores y reviviendo carpetas de investigación que ya habían sido archivadas por falta de pruebas.

“Que quede claro, me voy a defender con todo y no solo les voy a ganar, los voy a exhibir y a cobrarles lo que están haciendo. En mi formación no está el rendirme, el ponerme de rodillas. Soy un hombre en toda la plenitud de la palabra y un ciudadano responsable y respetuoso de la Ley.

Soy también esposo y padre de tres niños, a quienes les dejaré una lección de vida digna, NUNCA ME VERÁN DOBLEGARME. Seré diputado en el Congreso del Estado y defenderé el derecho de los veracruzanos a vivir en libertad, sin temor a la persecución y al abuso”, finaliza su pronunciamiento.

Los Yunes acusan al gobernador de Veracruz de emprender una persecución en contra de su familia. (Facebook Cuitláhuac García Jiménez)