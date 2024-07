Gala Montes ironiza sobre el conflicto con su madre previo a ingresar a ‘LCDLFM 2′: “Me eduqué con Satán, cuidado”

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

Gala Montes y Sian Chiong son los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 2024. Hasta el momento, ambas celebridades se han posicionado como las sorpresas de esta edición, aunque por motivos diferentes.

El actor cubano captó la atención de usuarios de redes sociales por ser una cara nueva en la farándula mexicana, mientras que la participación de Gala Montes causó sorpresa por darse a unos días de un publicitado pleito con su madre, Crista Montes, quien aseguró que la actriz la despidió injustificadamente y la dejó sin hogar.

El 16 de julio, horas después de la publicación de una incendiaria entrevista que Crista Montes concedió a la revista TVNotas, Gala Montes hizo un live donde respondió a los señalamientos de su madre, a quien acusó de cometer explotación infantil y discriminarla por su orientación sexual. Entre lágrimas, Gala Montes reconoció que lidiaba con ansiedad generalizada y con sentimientos suicidas.

Durante la presentación de este miércoles, Gala Montes respondió a preguntas de la prensa. Un reportero le cuestionó si estaba preparada para lidiar con las emociones que detona el encierro después de vivir una situación familiar complicada.

Contrario a la preocupación que ha generado en redes sociales su salud mental, la toma con humor y la situación y definió su próxima estancia como unas vacaciones: “No tengo que pagar la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros, entonces, yo estoy feliz. Esto para mí son vacaciones, es una terapia”.

Sin embargo, la actriz llevó la broma al extremo e incluso lanzó una advertencia a los habitantes de La Casa de los Famosos 2: “Aguas los que estén allá adentro porque ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con Satán, tengan cuidado conmigo, eh”.

Su respuesta desató risas en el foro; sin embargo, en un tono más serio, explicó que se sentía preparada para el reto: “Me siento tranquila. He vivido peores momentos en mi vida. Hice una novela con todo este proceso y no dije nada. Salió todo esto porque mi mamá habló. (Me siento) liberada y lista para lo que venga”, respondió la actriz, quien subrayó que su crisis familiar no influirá en su comportamiento dentro del reality show.

Gala Montes durante su presentación como nueva habitante de "La Casa de los Famosos México 2024". (Canal 5, YouTube)

¿Quién es Gala Montes y cuáles son las controversias que le dieron fama?

Gala Montes inició su carrera a los seis años en la versión mexicana de la serie La Niñera, donde interpretó a “Elenita” junto a actores como Francisco de la O. Desde entonces, ha participado en una variedad de proyectos en cine, teatro y televisión.

Entre sus papeles más destacados se encuentra “Luz Marina Casillas” en El Señor de los Cielos, una actuación que le valió un galardón en los Premios Tu Mundo 2016 como revelación del año. También ha sido parte de cintas como De día y de noche (2010), Espectro (2014) y ¡Hasta la madre del día de las madres! (2023). En televisión, su presencia se ha sentido en series como Lo que callamos las mujeres y telenovelas como Vivir de amor, donde interpretó a la villana “Rebeca Sánchez”.

La carrera de Gala Montes no ha estado exenta de controversias. Una de las más comentadas fue su relación con la producción de El Señor de los Cielos. Según declaraciones de la actriz, el ambiente en el set era “tóxico”, lo cual la llevó a tomar la decisión de abandonar la serie antes de lo previsto.

Además, Montes ha sido abierta sobre su lucha contra el acoso en la industria del entretenimiento. En diversas entrevistas, ha revelado situaciones en las que ha enfrentado conductas inapropiadas, posicionándose como una voz firme en contra del abuso y a favor de un ambiente laboral seguro para todos.

Su participación en La Casa de los Famosos México 2024 promete mantenerla en el centro de la atención mediática. Este reality show le ofrece una nueva plataforma para demostrar su personalidad y conectar con una audiencia más amplia, al tiempo que enfrenta nuevos desafíos y posibles polémicas dentro de la casa.

Gala Montes y su madre Crista Montes. (Instagram)