El secreto para un matrimonio feliz, según Eugenio Derbez

El comediante se sinceró sobre su relación con la vocalista de 'Sentidos Opuestos'

A lo largo de 12 años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han protagonizado uno de los matrimonios más queridos por el mundo del espectáculo. Pese a los rumores de separación y las constantes complicaciones familiares que han atravesado, la pareja siempre ha logrado salir a flote de la mano de su hija, Aitana.

En una reciente entrevista para el matutino Sale el Sol, el comediante de 62 años fue cuestionado sobre las claves para tener un matrimonio tan estable como el suyo. Fiel a su humor y estilo, comenzó hablando sobre el tema con una analogía.

“Se nos pasó rapidísimo, como cinco minutos...bajo el agua, pero cinco minutos”, confesó. Además, antes de comentar cómo ha logrado seguir con su matrimonio, detalló que no existe una fórmula mágica que todos deban seguir, pero sí hay algunas claves que pueden ayudar a las parejas.

Eugenio Derbez visitó las instalaciones de Imagen Televisión. Su presencia generó especulaciones sobre un posible proyecto para la televisora. (@saleelsoltv, X)

Cuál es el secreto de un matrimonio feliz, según Eugenio Derbez

Con un tono más serio y un tanto reflexivo, el actor de No se aceptan devoluciones comentó que no ha sido nada fácil, aunque las personas que lo siguen suelen pensar todo lo contrario.

“Es complicado, no es fácil, porque luego la gente nos ve como la pareja ideal, la pareja feliz y no, siempre hay broncas, pero yo digo que el secreto es no llevarse bien, sino saberse pelear, como aprenderse a pelear sin pasarse esos límites”, aseguró.

Dado que son uno de los matrimonios que siempre están en el ojo del público por el éxito de ambos, se le cuestionó sobre lo que opinaba de todos los chismes que han llegado a surgir, a lo que respondió: “No nos afectan para nada, en qué nos va a afectar”.

Tan acostumbrados están a que sus nombres se vean envueltos en alguna ‘polémica’, que el cómico mexicano confesó que suelen reírse cuando les llega una nueva nota en donde se dice que están separados; incluso, mencionó que se le ocurren ideas sobre algunos sketches.

Eugenio Derbez confesó que en las parejas se tiene que saber pelear Foto: Captura de pantalla YouTube/Univision.

Aunque muchas de sus ideas humorísticas con Alessandra no suelen consolidarse, cabe resaltar que la pareja siempre se ha caracterizado por compartir gran parte de su vida personal y profesional abiertamente en redes sociales, donde frecuentemente publican detalles sobre sus proyectos, viajes y momentos en familia.

El regreso de Eugenio Derbez a la televisión

Derivado de su paso por Imagen Televisión, comenzaron a surgir algunos rumores sobre la posibilidad de que el protagonista de Hombre al agua regrese a la televisión mexicana.

Aunque se sabe que está vetado de Televisa y no mantiene una muy buena relación con Emilio Azcárraga, los fanáticos de su comedia no descartan la posibilidad de que sea parte de alguna otra televisora.

Eugenio Derbez no regresará a Televisa porque fue vetado (Fotos: Televisa/ Instagram)

Aprovechando su llegada a México para presenciar el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez; Eugenio participó en un programa junto a Gustavo Adolfo Infante. Fue el mismo periodista quien reveló que se trata de un especial de El Minuto que cambió mi Destino sin Censura.

Con un formato de entrevistas de semblanza, Gustavo Adolfo será el encargado de cuestionar al comediante sobre aspectos personales, profesionales y controvertidos. Sin embargo, aún no se conocen los detalles sobre cuándo se podrá ver, pero sí anticipó que dura cerca de 2 horas y que le preguntó sobre la existencia de una fotografía con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta.

Luego del anuncio de su colaboración con Imagen Televisión, el mismo Eugenio confesó para las cámaras de la televisora que sí hay una foto con su expareja, pero no se va a compartir en internet hasta que su hijo lo permita, pues es él quien las tiene en su poder.