María Bonita y Nina de la Fuente: la salud mental para las Drag Queens en Drag Race México 2

María Bonita y Nina de la Fuerte: la salud mental para las Drag Queens en Drag Race México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Drag Race México regresó con una segunda temporada que con tan solo un capitulo, de momento, al aire ha terminado con cualquier “mal sabor de boca” o crítica que su primera temporada dejó. Tras el estreno del famoso reality show que originalmente organiza RuPaul, originalmente en Estados Unidos, internautas o miembros de la comunidad LGBT+ han manifestado su gran interés por el proyecto gracias a los impactantes looks y maquillajes que se presentan sus reinas.

“Lo que me atrevo a decir, que agradezco mucho, que es uno de los mayores factores diferenciadores, es que tenemos un acompañamiento terapéutico y uno emocional fuertísimo. Yo te voy a decir que dentro del memento en que estuvimos grabando, jamás estuvimos descuidadas en cuanto a atención sociológica, algo que quisiéramos externar con la producción, no dijeron ‘no están solas’”, expresó la ex participante de La Más Draga y actual RuGirl.

Nina de la Fuente. la segunda eliminada de Drag Race México 2 (X)

“A mí me toca seguir aprovechando la visibilidad y el cariño de la gente. Yo no me apago con los comentarios de odio o que ya terminó mi participación en el programa. La inteligencia emocional, mucho amor propio y quedarse con que nunca vamos a estar al 100 ante la expectativa de la gente. Las redes de apoyo, mi familia o la familia Drag ayuda a que ‘salir’ no sea ‘un fracaso’, sino la naturaleza del programa o concurso”.

Tus favoritas y las ‘no tanto’ del programa

“Me llevé bien con todas, obvio más con mis hijas, con Luna, María Bonita e Ignus Ars”.

“Se necesita mucha terapia, una red de apoyo, la familia. Creo que siempre se necesita tener una familia, sentirte abrazado y lo demás no importa, como lo tome la gente si tiene un efecto pero con la red de apoyo es suficiente para que eso no sea tan negativo”.

¿Cómo adiciona alguien para Drag Race México?

“En mi caso me motivó el tener mucha hambre, hambre de trabajar, de tener más exposición e incluso de querer cobrar más. Así fue como decidí mandar audición y de repente un día me llaman y me notifican que quedé, aunque sí me las olía, no sabía que venía”.

María Bonita: la tercera eliminada de Drag Race México 2 (X)

Tus favoritas y las ‘no tanto’ del programa

“Del elenco me llevé bien con muchas personas, como Leexa Fox, Elektra Vandergeld y Eva Blunt. De las que menos, porque durante el programa no teñíamos mucho acercamiento, seria Unique”.

¿Dónde ver Drag Race México 2?

La segunda temporada tendrá un nuevo hogar, Wow Presents Plus, a diferencia de la primera que se estrenó en 2023 por Paramount+ y MTV. Gracias a esta nueva plataforma, el programa estará disponible a nivel mundial.

¿Quiénes son las daragas que estarán en Drag Race México 2?

-María Bonita

-Horacio Potasio

-Unique

-Suculenta

-Nina De La Fuente

-Luna Lansman

-Leexa Fox

-Jenary Bloom

-Ignus Ars

-Garconne

-Eva Blunt

-Elektra Vandergeld

-Ava Pocket

¿Quiénes son las daragas que estarán en Drag Race México 2? (Foto: Instagram)

Cómo está conformado el panel de Jueces en ‘Drag Race México 2′

El panel de jueces y presentadores también ha sufrido cambios, pues aunque regresa el colorido Oscar Madrazo y la querida ex participante de Drag Race Francia, Lolita Banana, la gran ausente de esta edición es la Miss Congeniality de RuPaul’s Drag Race, Valentina, quien de acuerdo a diversos medios LGBT+ habría declinado su participación ya que busca un notable aumento de salario que no le fue concedido.

La nueva integrante es Taiga Brava, cantante y ex participante de Queen of the Universe, otro reality show de la misma franquicia, donde se coronó en su segunda edición.