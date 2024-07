Siempre sí: Marea Rosa quiere ser un partido político; esto decidieron en el Encuentro Nacional Ciudadano

No estuvieron los dirigentes del PRI, PAN y PRD. (X @FCN_mx)

Este sábado 6 de julio se llevó a cabo el Encuentro Nacional Ciudadano con las organizaciones que conforman la llamada Marea Rosa, movimiento que en su momento defendió al Instituto Nacional Electoral (INE) de las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador y que posteriormente impulsó las candidaturas de la oposición en el pasado proceso electoral.

Durante la reunión, las organizaciones que conforman este movimiento reiteraron que fungen como contrapeso y que uno de sus principales objetivos es luchar contra la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión además de evitar que pase el “Plan C” que buscar reformar de fondo el Poder Judicial de la Federación así como eliminar algunos de los organismos autónomos.

Sin la presencia de los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), los integrantes de la Maea Rosa dieron a conocer que existe la posibilidad de que el grupo pase solo de un movimiento social a un partido político que pueda funcionar como una verdadera oposición contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El experredista Guadalupe Acosta Naranjo dijo ante las decenas de asistentes que lo que sigue es hacer una consulta nacional, que en ese mismo momento del encuentro ya quedara conformado un consejo nacional de auscultación y organización de la nueva fuerza política que representa este movimiento, el cual estará conformado por reconocidas personalidades pero, sobre todo, con mucha ética.

“Que recorramos los 32 estados del país, que nos salgamos de la Ciudad de México, que vayamos a todos los rincones de nuestra patria y que vayamos preguntándole a la gente qué quieren que hagamos (...) que nos convoquemos para el 23 de noviembre, cinco meses después de que hayamos recorrido todo el territorio nacional para volver aquí con representantes de los 300 distritos a tomar la decisión final. ¿Sí o no? Tomemos entre todos la decisión”, sentenció el integrante de la corriente de los galileos.

Acosta Naranjo dijo que si se toma la decisión de convertirse en partido político es necesario debatir a nivel nacional que quienes sean parte de la dirigencia, no puedan ser candidatos a ningún puesto, “quien quiera ser dirigente que se quede como dirigente, que dé la batalla, y no use el cargo para ponerse ellos en un lugar que le pertenece a los ciudadanos”, dijo en clara alusión a todos los dirigentes de partidos políticos que encabezaron este año las listas de candidatos plurinominales.

Asimismo, dijo que de convertirse en un partido político, los candidatos de la Marea Rosa deberán salir de elecciones primarias, en las que los ciudadanos definan quiénes quieren que contiendan por los cargos, “nunca más candidatos electos por una cúpula partidaria”, agregó el experredista.

Hace un mes no querían convertirse en partido político

Vale recordar que la Marea Rosa está activa desde 2022, cuando llamó a las primeras manifestaciones en favor del INE ante lo que consideraban era un ataque a las instituciones y la democracia en nuestro país. Ya en 2024, las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en el resto de los estados fueron en favor de los candidatos de la oposición, como Xóchitl Galvez Ruiz y Santiago Taboada Cortina, quienes de hecho fueron los oradores principales en la concentración de dos semanas antes de la elección del 2 de junio.

Tras la derrota de Fuerza y Corazón por México en ambas contiendas, las más importantes para la oposición, pero además en el resto de los estados donde sólo ganaron una de ocho gubernaturas en juego, la Marea Rosa (conformada por organizaciones como el Frente Cívico Nacional, Unidos y Sociedad Civil México, entre otras) acusó una “elección de Estado”, reiteró su apoyo a sus candidatos, pero dijo que no pretendía dejar de ser un movimiento social.

“La lucha de la Marea Rosa es hoy más indispensable que nunca. Tenemos que mantenernos unidos, en pie de lucha, alertas y con buenos reflejos (...) En esta nueva etapa del acuerdo ciudadano-político, la Marea Rosa debe darse el tiempo necesario para el diálogo y la reflexión en todo el país (...) Lo decimos claramente, la Marea Rosa no es ni será un partido político, porque nuestro partido son nuestras causas, nuestro partido es México. La Marea Rosa es una fuerza ciudadana actuante por el bien de México que debemos animar, fortalecer, organizar y empoderar”, señalaron en un comunicado el 13 de junio.

