Extranjero cae en la trampa de los albures en taquería mexicana; video se vuelve viral

Alex Serrano, un tiktoker conocido por su contenido enfocado en la visita a establecimientos de comida en México, vivió una experiencia peculiar en una taquería de la Ciudad de México. Su cuenta de TikTok, donde regularmente pide que le preparen un ‘burrito’ con las tortillas que él mismo lleva, se vio envuelta en una situación de albur sin que él lo notara.

En su más reciente video, Alex visitó la taquería “Tacos el Mirrey”, ubicada en algún punto de la capital mexicana. Como es su costumbre, se aproximó con respeto al establecimiento, solicitó permiso para filmar y pidió que le prepararan un ‘burrito’ usando los ingredientes disponibles en el local. Durante esta interacción, fue evidente que los empleados de la taquería aprovecharon la inocencia y desconocimiento de Alex respecto al vocabulario mexicano y comenzaron a lanzar comentarios en doble sentido.

Los albures, una forma de juego verbal muy común en el albur mexicano, pasaron desapercibidos para Alex, quien no está familiarizado con estas expresiones. Los trabajadores de la taquería, sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad de burlarse del tiktoker de manera sutil y jocosa.

“Dame un mega burro, por favor” pidió el tiktoker, a lo que el taquero le respondió: “checale, lo que te vas a comer hoy, rey”; sin embargo, el creador de contenido dijo: “Ya me lo quiero comer todo”, cuando preparaban su burrito, acto seguido, el comerciante le comentó: “Carajo, de una vez te lo voy a dar para que lo pruebes”

La reacción de los seguidores de Alex en TikTok no se hizo esperar. Muchos usuarios mostraron su conocimiento sobre los dobles sentidos empleados en la conversación y expresaron sus opiniones en los comentarios del video. Un segmento de los espectadores se divirtió con los comentarios de los empleados, mientras que otros manifestaron su desaprobación ante la burla hacia el extranjero.

“Se nota que no entiende nada de albures, pobre Alex”, comentó un usuario entre risas. Por otro lado, otra persona dijo: “No me parece correcto que se burlen solo porque no entiende el idioma y la cultura”.

El episodio ha generado un debate en redes sociales sobre el límite entre el humor y el respeto, especialmente hacia quienes no están familiarizados con ciertas expresiones culturales. Aunque Alex Serrano no se percató del significado de los albures, la situación dejó al descubierto las diferencias culturales y las posibles interpretaciones de los actos comunicativos en un contexto extranjero.