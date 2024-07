Este es el plan de AMLO en caso de ser investigado tras dejar la Presidencia: “Siempre tendré el apoyo del pueblo”

AMLO reiteró que durante su retiro se dedicará a investigar al México prehispánico. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado en las últimas semanas sobre cuáles son sus planes a futuro tras finalizar su sexenio; sin embargo, esta mañana reveló incluso cuál sería su estrategia, en caso de que se abra alguna investigación en su contra durante el gobierno de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, quien pertenece a su mismo partido y movimiento social.

En la conferencia mañanera de hoy, el mandatario fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a enfrentarse a alguna investigación que se inicie en su contra o pediría que alguien intercediera por él, a lo que respondió que no solicitaría ninguna clase de apoyo especial y ni siquiera contrataría a un abogado o tramitaría un amparo.

Aseguró que para él “lo más importantes es la honestidad” y tiene la consciencia tranquila, al considerar que siempre ha luchado por causas justas y no tiene nada que temer, por lo que confía en que contará con el apoyo del pueblo.

“Sí, que no, no, no, no, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar a un abogado, ni me voy a amparar, ya eso lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi conciencia , dijo en Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que al dejar la Presidencia, el 1 de octubre, vivirá solo en su quinta ubicada en Palenque, Chiapas, donde se dedicará a investigar la época del México Prehispánico, lo cual tiene previsto concluir y publicar en aproximadamente cuatro años.

El preisdente agregó que por ello, ya no participará en eventos públicos ni políticos y que incluso, ya no se asumirá como militante de Morena y cancelará sus redes sociales.

“Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública, no vuelvo a participar en ninguna actividad publica, y me voy a dedicar a escribir un libro sobre la vida cultural social, económica, política del México Prehispánico y me va a llevar tres cuatro años, no voy a publicar nada hasta que termine ese libro”, mencionó.

Comentó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor se quedarán a vivir en la Ciudad de México por cuestiones laborales y escolares, insistiendo en que esto no significa que estarán divorciados, como se ha especulado en diversas ocasiones, pues aseguró que tanto él como su familia viajarán constantemente para verse en ambas entidades.