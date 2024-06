Xóchitl Gálvez anuncia que “caminará el país” para liderar “un movimiento de causa”

Xóchitl Gálvez habló sobre su futuro en la política (Reuters | Archivo)

El esquema político de México se encuentra cerca de comenzar un reordenamiento con la transición del poder ejecutivo federal. Diversos personajes ya conocen su futuro, aunque otros tantos como Xóchitl Gálvez se encuentran en espera de definir cuál será el camino que seguirán. Al respecto, la excandidata a la Presidencia de la República negó su retiro de la vida política.

Días después de haber reaparecido ante los medios de comunicación, la senadora con licencia sostuvo una entrevista con Manuel López San Martín, en donde dio pistas sobre el camino que seguirá en el futuro. Al respecto, aseguró que planea formalizar un movimiento, aunque sin confirmar si buscará la formación de un nuevo partido político.

Luego de ser cuestionada sobre quién debería formalizar un movimiento de contrapeso contra el oficialismo en el siguiente sexenio, la excandidata expresó que la responsabilidad recae en la ciudadanía. Al respecto, insinuó que planea continuar su labor con la ciudadanía durante el periodo que Claudia Sheinbaum Pardo se encuentre al frente de la Presidencia de la República.

Marko Cortés perdió las elecciones presidenciales en la dirigencia del PAN (Twitter Xóchitl Gálvez)

“Tenemos que ser los ciudadanos, no los partidos en este momento. Yo me veo caminando el país con los ciudadanos. No me veo retirándome. Si ya le iba a regalar seis años a México, se los regalo sin puesto. Eso (formalizar un partido político) ni siquiera lo he pensado. Un movimiento sí, un movimiento de causa sí. Sí me veo. En este momento sí (más allá de los partidos)”, declaró en una parte de la entrevista.

Otra de las declaraciones emitidas por Gálvez Ruiz tuvo relación con la “marea rosa”. Aunque en la última fase de su campaña fue uno de los grupos que más respaldo su plataforma política, no expresó explícitamente si planea contar con su apoyo para formalizar algún proyecto encabezado por ella en el futuro.

“Una parte de la marea rosa. Es que la marea rosa es un intangible porque a lo mejor estás y no estás. Vas una vez y no vuelves a ir. Es como una marea, depende de la fuerza del mar la cantidad de gente que llega, pero es gente que lo que busca es un país más democrático”, dijo.

Los organizadores de la marea rosa llegaron a asegurar que es un importante movimiento donde los ciudadanos alzan la voz contra el gobierno (Facebook Xóchitl Gálvez Ruiz)

Entre los proyectos que anunció, Gálvez Ruiz aseguró que buscará recorrer el país durante los siguientes años para conformar su “movimiento”. Cabe mencionar que dicha estrategia fue encaminada por el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006 y 2012. Y es que, continuando con la dinámica de trabajo con diferentes grupos, antes de siquiera ser jefe de gobierno, el Presidente forjó el camino que lo llevó a ganar las elecciones del año 2018.

“Voy a caminar el país. Otra vez. Ahí les voy avisando en mis redes a dónde voy, pero ya tengo muchas invitaciones, tengo muchas invitaciones”, dijo.

¿Cómo le fue a Xóchitl Gálvez en las elecciones del 2 de junio de 2024?

La jornada electoral del 2 de junio de 2024 no dejó dividendos favorables para la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz. Lejos de dar la batalla que anunció a la opción representada por Claudia Sheinbaum Pardo, la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, fue superada por un amplio margen en las estadísticas definitivas.

Claudia Sheinbaum se alzó con la victoria en las elecciones del 2 de junio (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De acuerdo con los resultados mostrados en los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum obtuvo el 59.75% de los votos, mientras que Gálvez Ruiz apenas alcanzó el 27.45 por ciento.

El panorama negativo no solo se reflejó en los votos acumulados por la coalición, sino que cada uno de los partidos políticos que la respaldaron recibió menos votos que en la elección federal previa. Incluso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió el registro al no alcanzar el 3 por ciento del voto.