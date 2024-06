A qué hora anuncia Claudia Sheinbaum a la segunda parte del gabinete presidencial y cómo ver la transmisión en directo

Claudia Sheinbaum presentó a los primeros seis integrantes de su equipo de gobierno. FOTO: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo tiene previsto presentar a la segunda parte de su gabinete presidencial este jueves 27 de junio a las 11:00 horas en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México.

El evento está programado a las 11:00 de la mañana, sin embargo, la semana anterior se retrasó aproximadamente 15 minutos. La transmisión en directo del gabinete presidencial se podrá seguir por el canal oficial de Youtube de Claudia Sheinbaum Pardo: https://www.youtube.com/@ClaudiaSheinbaumP

“El próximo jueves presentaremos a otras seis personas como parte de nuestro gabinete”, informó la propia Sheinbaum después de presentar a Rosaura Ruiz, Alicia Bárcena, Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard Casaubón, Juan Ramón de la Fuente y Julio Verdegué.

La candidata electa explicó su historia con el petista Crédito: X/@Claudiashein

Conforme a la propia virtual presidenta electa, se espera el nombramiento de tres mujeres secretarias de Estado y otros tres secretarios hombres, pues su plan es conformar un equipo paritario en las 20 dependencias de gobierno que conformarán su administración.

Este lunes, la virtual presidenta electa aclaró que Gerardo Fernández Noroña tendrá un papel relevante en su gestión, luego que el diputado del PT se inconformó públicamente por no ser invitado a formar parte del gabinete.

Las Secretarías de Estado que Claudia Sheinbaum podría asignar este jueves son:

Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Salud (Ssa); Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Secretaría del Bienestar, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Cultura; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Secretaría de Turismo (Sectur).

Además, existe expectación sobre quién ocupará las carteras de Gobernación y Seguridad, donde suenan nombres como los de Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch.

En cuanto a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Sheinbaum Pardo aclaró este lunes 24 de junio que sus designaciones serán hasta el final, es decir, muy cerca del 1 de octubre, día en que tome posesión como presidenta de México.

Claudia Sheinbaum explicó si es posible que una mujer llegue a la Sedena y la Semar. REUTERS/Raquel Cunha

Además, aclaró que se deben respetar las normativas institucionales de las Fuerzas Armadas en las que sólo las personas con rango de General de División y Almirante pueden acceder al mando de Sedena y Semar. Con ello explicó que por ahora una mujer no podrá ser nombrada en estas dos secretarías debido a que no hay ninguna con ese rango, al menos no hasta hoy.

AMLO aprueba elección de Sheinbaum para el gabinete presidencial

El pasado viernes 19 de junio el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, elogió los primeros nombramientos del gabinete de su sucesora, Claudia Sheinbaum, durante su mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador destacó la capacidad de Sheinbaum para seleccionar a su equipo de colaboradores, afirmando que estos nombramientos aseguran la “continuidad con cambio”.

“Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer”, declaró el mandatario, refiriéndose a los siete cargos revelados, cuatro de los cuales serán ocupados por funcionarios que ya formaron parte del gobierno del político tabasqueño.

El presidente López Obrador casi olvida felicitar en su Mañanera a la virtual presidenta electa de México. Crédito: Gobierno de México

El presidente de México subrayó que no intervino en las decisiones de Sheinbaum, afirmando que ella ha actuado con “absoluta libertad” en la configuración de su equipo.

“Yo no estoy recomendando a nadie, yo creo que ella sabe muy bien, conoce quién puede ayudarla en la formación del equipo”, afirmó.

A quién presentó Claudia Sheinbaum en su gabinete

Claudia Sheinbaum anunció el jueves 20 de junio a los primeros seis cargos de su gabinete presidencial, preparando el terreno para asumir la presidencia de México el próximo 1 de octubre.

Entre los nombramientos destaca el del excanciller Marcelo Ebrard, quien será el nuevo secretario de Economía, responsabilidad que incluye la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por otro lado, la actual canciller Alicia Bárcena ha sido designada como la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A ella la sustituirá en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Juan Ramón de la Fuente, exrepresentante de México ante la ONU durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, continuará en su cargo, según lo confirmó Sheinbaum después de su victoria en las elecciones del 2 de junio.