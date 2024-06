Brenda Bezares rompe el silencio sobre el presunto acoso que Paco Stanley le habría hecho: “Me sentía incómoda” (Susana Navarrete: Cuartoscuro // archivo)

El asesinato de Paco Stanley en 1999 conmocionó al mundo del entretenimiento y, más de dos décadas después, sigue generando interés debido a la serie documental ¿Quién lo Mató?. En este contexto, Brenda Bezares ha decidido hablar públicamente sobre su relación con Stanley y abordar los rumores de coqueteo que se han mencionado en la serie.

Durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado, Brenda Bezares confirmó que sí existieron visitas de Paco Stanley a su hogar, aunque aclaró que fueron en un contexto diferente al que se muestra en la serie.

“Fue a la casa y nuestra situación era que estábamos recién casados. Era un departamento en el Pedregal, no teníamos los muebles súper lujosos porque nos acabamos de cambiar, sí hubo esa visita, pero no en ese contexto,” explicó Bezares.

Durante más de dos décadas se rumoreó que el comediante asesinado le había coqueteado a la ex reina de belleza, pese a que colega era su “mejor amigo” Foto: Cuartoscuro

Paco Stanley sí le coqueteó a Brenda Bezares

En cuanto a los rumores de coqueteo, Brenda Bezares admitió que Stanley sí le coqueteaba. Sin embargo, mencionó que esto era un comportamiento habitual del conocido presentador con muchas mujeres.

“Conmigo y con todas. A él le encantaba, veía a cualquiera y le echaba los perros. Yo estoy criada de diferente manera, de provincia y si bien yo estaba en el medio en ese momento de mi vida, yo me dedicaba a estar de mamá,” señaló.

Mario Bezares, esposo de Brenda y colega de Paco, respaldó esta afirmación. “Le coqueteaba a todas, era su esencia, su galanura normal. No era una persona que se pasara de listo. Te coqueteaba y te decía (…) No se pasó la línea y no lo hubiera permitido. Yo me sentía incómoda y era el rol que jugaban ellos. Paco jugaba a molestarlo,” dijo Mario, refiriéndose a la dinámica de bromas que existía entre él y Stanley.

'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

Asimismo, Brenda enfatizó que aunque el coqueteo de Stanley le resultaba incómodo, jamás se cruzaron límites que ella no hubiera tolerado. “Es que yo le decía que por qué me tienen que meter, que jueguen con otra cosa y era todos los días,” añadió Brenda.

¿Quién es Brenda Bezares?

Brenda Bezares es conocida principalmente por ser la esposa del conductor y comediante mexicano Mario Bezares. Nació el 26 de abril de 1968 en Monterrey, Nuevo León, México. Antes de casarse, Brenda destacó en el mundo de los certámenes de belleza, donde obtuvo reconocimiento como ex reina de belleza en México.

Además de su relación con Mario Bezares, Brenda ha incursionado en el ámbito del entretenimiento, participando en programas de televisión en los que ha demostrado su talento en la conducción y como actriz. Fuera de su carrera en los medios, Brenda ha sido también una figura pública que se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional.

Brenda Bezares fue Señorita Nuevo León. (brendabezares.com)

Su matrimonio con Mario Bezares la ha mantenido en el ojo público, participando en diversos proyectos y eventos relacionados con el mundo del espectáculo en México.