Drag Race México 2: horario, dónde ver y los mejores MEMES por su estreno (Fotos: RS)

Después de tener exitosas temporadas en España, Canadá, Francia, Reino Unido y otros países, por segunda ocasión se llevará a cabo en nuestro país la competencia de Drag Queens organizada por RuPaul, originalmente en Estados Unidos. Drag Race México 2 llega en medio de una lucha por reivindicar el “mal sabor de boca” que dejó sui primera edición y la dura competencia que tiene con el proyecto de la mismo índole que es mexicano, La Más Draga.

Tras un esperado anuncio, la segunda temporada del reality show llegará al país este jueves 20 de junio a las 20:00 horas del centro de la Ciudad de México. Ello tras una exitosa petición en redes sociales por modificar dicho horario, ya que originalmente sería estrenado a las 12:00 horas.

El panel de jueces y presentadores también ha sufrido cambios, pues aunque regresa el colorido Oscar Madrazo y la querida ex participante de Drag Race Francia, Lolita Banana, la gran ausente de esta edición es la Miss Congeniality de RuPaul’s Drag Race, Valentina, quien de acuerdo a diversos medios LGBT+ habría declinado su participación ya que busca un notable aumento de salario que no le fue concedido.

La nueva integrante es Taiga Brava, cantante y ex participante de Queen of the Universe, otro reality show de la misma franquicia, donde se coronó en su segunda edición.

La protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar” es la primera jueza invitada a la segunda temporada del reality show que en su versión estadounidense han encabezado la Drag Queen más famosa del mundo (Foto: Drag Race México)

¿Dónde ver Drag Race México 2?

La segunda temporada tendrá un nuevo hogar, Wow Presents Plus, a diferencia de la primera que se estrenó en 2023 por Paramount+ y MTV. Gracias a esta nueva plataforma, el programa estará disponible a nivel mundial.

Por ahora, se han divulgado los videos de las entradas de las participantes al werk room, donde las drag queens concursantes hacen su primera impresión. Asimismo, se ha confirmado que Lucía Méndez será la invitada del episodio de estreno. Sin embargo, la querida actriz Chantal Andere también estará presente el día de hoy en el segundo capítulo, ya que se ha ventilado que será un estreno doble.

¿Quiénes son las daragas que estarán en Drag Race México 2?

-María Bonita

-Horacio Potasio

-Unique

-Suculenta

-Nina De La Fuente

-Luna Lansman

¿Quiénes son las daragas que estarán en Drag Race México 2? (Foto: Instagram)

-Leexa Fox

-Jenary Bloom

-Ignus Ars

-Garconne

-Eva Blunt

-Elektra Vandergeld

-Ava Pocket

Los mejores MEMES previo al estreno de Drag Race México 2

A unas horas de que arranquen motores y “la mejor Drag Queen gane”, miles de internautas han comenzado a llenar las redes sociales en México de memes y videos divertidos referentes a la competencia, sus participantes e incluso las juezas invitadas, pues la reciente declaración de Lucía Méndez en la que aseguró que el mismo RuPaul la invitó “personalmente”, han sido motivos de burlas y criticas.