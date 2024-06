Paul Stanley llora en HOY al recordar a su padre Paco Stanley en su 25 aniversario luctuoso: “Me gustaría decirle que será abuelo”

Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999.

Este viernes 7 de junio se cumplen 25 del fallecimiento de Paco Stanley, querido comediante, actor y conductor que murió acribillado afuera del restaurante ‘El charco de las ranas’ de la Ciudad de México. Por esa razón, la producción del programa ‘Hoy’ tomó un espacio para rendirle un homenaje por la huella imborrable que dejó en la televisión mexicana y en consuelo a su hijo, Paul Stanley, quien es presentador en el matutino.

“Usted veía a Paco Stanley, pero yo conocí a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que era y es mi papá. Siempre un hombre muy cariñoso conmigo. Tal vez por el tiempo no pudimos coincidir mucho porque trabajaba mucho, no pudo ser un padre presente, pero fue amoroso y siempre al pendiente de mí“, comentó Paul Stanley.

Cabe recordar que Paul es el hijo menor de Paco Stanley, fruto de un romance extramarital que el conductor tuvo con Mónica Durruti.

Paul tenía 14 años cuando murió su padre acribillado. (Captura Vix)

Galilea Montijo tomó la palabra para reconocer públicamente que Paul Stanley se parece al famoso conductor en muchos sentidos: “Siempre decimos que él volvió a nacer en ti porque no eres un personaje para la televisión donde estés intentando ser tu papá, no hay manera que no tengas toda la esencia de tu papá, su carisma”.

En ese momento, Paul tomó la palabra para hacer un llamado al público:

“Toda la gente que pudo disfrutar de mi papá en algún momento, que se rió con él, que estuvo en un buen momento de su vida, que lo recuerden (...) Le invito a la gente que se quede con ese gran Paco Stanley, el que nos trajo sonrisas y que era un gran ser humano”, dijo con lágrimas en los ojos.

Tenía una relación cercana con él aunque no lo veía tan seguido.

Esto después del escándalo que desató la serie ‘¿Quién lo mató', una ficción inspirada en el asesinato del conductor y los testimonios de las 6 personas claves en el caos.

“Me gustaría decirle que va a ser abuelo”

Paul reconoció que le gustaría compartir su próxima paternidad con su padre, pero lamentablemente lo perdió cuando tan sólo tenía 14 años de edad:

“Me diría que no sea baqueton, que me aviente a cambiar pañales. Qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo que va luchando contra eso. Tienes que llevar eso y educar a una nueva personita que viene al mundo”.

Paul se encuentra en la dulce espera de su hija Victoria con su esposa Joely. (Captura Vix)

Finalmente, externó unas palabras en memoria de su progenitor: " Es un homenaje y me siento muy dichoso de poder dedicarme a esto del entretenimiento, de que a través de mí la gente lo sigue recordando, eso no tiene precio. Como él decía: los muertos se van cuando el olvido los sepulta y yo no lo he sepultado”.