Trabajadores del Poder Judicial envían carta a Sheinbaum; piden dialogar sobre las reformas anunciadas

(AP Foto/Marco Ugarte)

Miembros del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron este jueves una misiva a la virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la que le solicitan ser ”considerados” para trabajar en conjunto sobre las Reformas Judiciales que la nueva administración considera realizar.

Los trabajadores, por medio de su representación sindical, pidieron ser involucrados en la redacción de la reforma debido a que, de acuerdo con lo expresado, conocen “la dinámica, las necesidades y el quehacer diario que permite dar a la ciudadanía la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

“Para tal fin, expresamos a usted nuestra absoluta disposición para participar en los trabajos que permitan conocer la reforma de mérito y nos de la oportunidad de exponerle nuestro punto de vista que, seguramente, será de utilidad” puntualiza el escrito.

A través de dicha carta, el sindicato “externó la incertidumbre” que los trabajadores del gremio viven, debido a los posibles “daños a la economía” de quienes laboran en tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Consejo de la Judicatura Federal y en sus Órganos Auxiliares, señalando que estos cambios anunciados impacten en “cuestiones fundamentales” como la estabilidad de su empleo, el respeto a los derechos adquiridos, la salvaguardia de salarios y las prestaciones consagradas en las Condiciones Generales de Trabajo de las que el sector goza.

Los trabajadores del Poder Judicial están en contra de la reforma que propone elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Foto: X/@EmilioAlvarezI

“Seremos un injusto daño colateral a pesar de todo nuestro esfuerzo diario y entrega por participar en el engrandecimiento del País” señala el escrito.

El 12 de febrero de este año, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, explicó durante la conferencia matutina del presidente que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), busca responder al reclamo del pueblo de México para contar con una institución de impartición de justicia austera, independiente, legitimada, que resuelva los asuntos de su competencia, ajena a intereses privados y abone a erradicar la impunidad.

Dijo que la reforma plantea que, en aras del equilibrio de poderes, el PJF no se coloque por encima y desaparezca, leyes aprobadas por el Congreso, por ejemplo. Propone que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular; que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República.

Tras recordar que la iniciativa forma parte del paquete de reformas —18 constitucionales y dos de índole legal— entregado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero.

Los objetivos de la reforma al PJF son:

Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea más eficiente, austera y transparente tratándose del máximo tribunal del país.

Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular.

Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para lo cual se propone no sólo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia.

Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones.

En cuanto a la nueva integración de la SCJN la reforma establece:

Reducir el número de ministras y ministros, de 11 a 9 integrantes.

Reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.

Eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros.

Eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.

Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

Como parte de las reformas planteadas por el Ejecutivo, se busca reducir el número de ministros, así como el de sus percepciones y el fin de la pensión vitalicia. (Google Maps)

Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, se plantea en 2025 realizar una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial (quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones).

Plan C, a cargo de Sheinbaum

En tanto, durante la mañanera del pasado 4 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la implementación del llamado Plan C correría a cargo de la administración de Sheinbaum, sin embargo, consideró que la reforma al Poder Judicial sí debe impulsarse.

“Sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque no es posible que no esté al servicio del pueblo y que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, puntualizó.

En dicha conferencia, señaló que analizaría junto a la virtual presidenta electa cuales de las iniciativas pendientes se pueden impulsar antes de que acabe su mandato.