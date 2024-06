Cuál es el poder curativo de las semillas de papaya y cómo tomarlas para obtenerlos

Además de la pulpa existen otras partes de la papaya que también se pueden aprovechar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya es una fruta altamente valorada no solo por delicioso sabor sino también por los beneficios nutricionales que se le atribuyen; sin embargo, lo que muchos no saben es que no solo su pulpa resulta beneficiosa, sino que existe un parte de ella que solemos tirar y que deberíamos reconsiderar hacerlo.

Nos referimos a las semillas de la papaya, las cuales generalmente suelen ser vistas como un desperdicio de esta fruta pero que también pueden consumirse pues aportan grandes nutrientes.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los beneficios de consumirlas y cuáles son las mejores maneras en que puedes hacerlo para disfrutar de sus nutrientes.

Nunca más tirarás las semillas después de conocer esta información (Kiwilimón)

Cuáles son los beneficios de consumir las semillas de papaya

Las semillas de papaya, aunque menos conocidas que la pulpa de la fruta, ofrecen diversos beneficios para la salud gracias a sus propiedades nutritivas y medicinales. A continuación, se detallan algunos de los beneficios más destacados:

Digestión y salud intestinal:

-Enzimas digestivas: Contienen enzimas como la papaína, que ayudan a mejorar la digestión y a descomponer las proteínas en el tracto digestivo.

- Antiparasitarios: Pueden ayudar en la eliminación de parásitos intestinales debido a sus propiedades antihelmínticas.

Propiedades antibacterianas y antifúngicas:

Las semillas han demostrado tener propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden combatir infecciones causadas por bacterias como E. coli y Salmonella .

Desintoxicación del hígado:

Se cree que las semillas de papaya pueden ayudar a desintoxicar y mejorar la función hepática, especialmente en casos de cirrosis.

Propiedades antiinflamatorias:

Contienen compuestos que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es beneficioso para condiciones inflamatorias crónicas.

Salud renal:

Algunos estudios sugieren que pueden proteger los riñones de la toxicidad inducida por ciertos medicamentos y mejorar la función renal general.

Regulación de los niveles de colesterol:

Las semillas de papaya contienen ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”) y aumentar el colesterol HDL (“bueno”).

Propiedades antioxidantes:

Ricas en antioxidantes, las semillas de papaya pueden combatir el estrés oxidativo y proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Contraceptivo natural:

En algunas culturas, las semillas de papaya son usadas como un método anticonceptivo natural debido a su capacidad para reducir la fertilidad en hombres, aunque se requiere más investigación en este campo.

Su consumo está asociado con beneficios para la digestión Healthcare And Medicine.

Cuáles son las mejores formas de consumir semillas de papaya:

Crudas:

-Directamente: Puedes comer las semillas crudas después de retirarlas de la papaya. Tienen un sabor picante y amargo, similar al de los granos de pimienta negra.

- Ensaladas: Añade las semillas crudas a ensaladas para darle un toque picante y aprovechar sus beneficios digestivos.

Secas y molidas:

-Como especia: Seca las semillas al sol o en el horno a baja temperatura y luego muélelas en un molinillo de especias. Utiliza el polvo como condimento en tus platos, similar a la forma en que usarías la pimienta negra.

Infusiones: Añade una cucharadita de semillas molidas a una taza de agua caliente. Deja reposar y luego bebe la infusión.

Batidos:

-Ingredientes adicionales: Añade 1-2 cucharaditas de semillas de papaya crudas o molidas a tus batidos. Mezcla con frutas y verduras de tu elección para ocultar el sabor fuerte de las semillas.

En cápsulas:

Si no te agrada el sabor, puedes encontrar suplementos de semillas de papaya en cápsulas en algunas tiendas naturistas. Sigue las indicaciones del producto para el consumo adecuado.

Existen muchas maneras en que pueden consumirse estas semillas para obtener sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis recomendada:

Moderación: Es recomendable consumir entre 5 y 10 semillas de papaya por día. Para evitar cualquier efecto adverso, comienza con una cantidad pequeña y aumenta gradualmente si no experimentas molestias.

Precauciones:

Consultar a un profesional: Antes de incorporar semillas de papaya a tu dieta, especialmente en grandes cantidades, es importante consultar a un médico, principalmente si tienes condiciones médicas preexistentes o si estás embarazada.

Evitar consumo prolongado: Las semillas de papaya contienen trazas de papaína, que en exceso puede afectar el revestimiento del estómago. No se recomienda el consumo prolongado sin descansos.

No apto para niños pequeños: Evita dar semillas crudas a niños muy pequeños, ya que su sistema digestivo puede ser más sensibles.