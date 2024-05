Karina Barrón denuncia a Luis Donaldo Colosio Riojas por violencia política de género: “Misógino y mentiroso”

Ambos se vieron las caras en el debate de candidatos al Senado por NL, aunque su enemistad lleva varios años ya. Fotos: YouTube/INE TV

Este martes 14 de mayo, la priista Karina Marlén Barrón Perales, candidata de Fuerza y Corazón por México al Senado, dio a conocer que presentó una denuncia por violencia política en razón de género en contra de su contrincante y excompañero de partido, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC).

En sus historias de Facebook, la aspirante compartió el momento en que acudió a la Junta Local de Instituto Nacional Electoral (INE) a interponer la denuncia, acusando que el alcalde con licencia de Monterrey durante una entrevista se refirió a ella con ofensas y adjetivos peyorativos y que la denostaban, además de que la calumnió al llamarla “corrupta y mentirosa”, de acuerdo con el medio local ABC Noticias.

“Se tiene que marcar un precedente. Hemos hablado que no queremos más violencia hacia las mujeres, que no queremos más agresión y es por eso que el día de hoy vengo no nada más en mi nombre. Hay muchas candidatas que han sido violentadas en tiempos electorales, pero ninguna ha tomado todavía ese valor (...) No podemos permitir ni a Luis Donaldo ni a ningún hombre que se nos agreda de esa manera”, dijo la candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI).

Además de esta denuncia, la política adelantó que este miércoles viajará a la Ciudad de México para hacer lo propio en las oficinas centrales del INE y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL).

La denuncia fue por violencia política de género; este miércoles viajará a la CDMX para denunciarlo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Foto: Facebook/Karina Barrón

No es el primer conflicto entre ambos

El 3 de julio de 2020, Karina Barrón renunció al grupo legislativo de Movimiento Ciudadano cuando era diputada local en Nuevo León, junto con Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien acusó de alentar ataques en su contra por parte de sus compañeros de bancada a fin de menoscabar e impedir su tarea legislativa, de acuerdo con la carta de renuncia que compartió nuevamente este 12 de mayo en sus redes sociales con la leyenda “Colosio MISÓGINO Y MENTIROSO. El apellido se honra”.

“Jamás he permitido el acoso legislativo; presiones del sentido de mi voto, ni ningún tipo de chantaje como siempre quiso imponer el coordinador de la bancada diputado Luis Donaldo Colosio Riojas”, se lee en el documento dirigido al diputado local Juan Carlos Ruiz García, entonces presidente del Congreso de Nuevo León.

En ese entonces, además de que acusó que la habían presionado, además la criticaron por el uso que hacía de su sueldo donado para la compra de despensas en plena pandemia. Asimismo, denunció ante los medios que los recursos del partido se iban en promocionar a sus principales personajes: Colosio Riojas, que era diputado local y coordinador de la bancada de MC en el Congreso local; el entonces senador Samuel García Sepúlveda; y el dirigente estatal, Agustín Basave Alanís. Apenas unas horas después, el partido anunció que la había separado de sus filas, no que ella había renunciado.

Mientras que en el debate del pasado domingo 12 de mayo, cuando ambos se vieron las caras ya que son aspirantes al Senado por Nuevo León, nuevamente se lanzaron una serie de ataques verbales. Karina Barrón llamó a Colosio Riojas “el ahijado de Salinas (de Gortari)” mientras que éste se burló de ella cuando hicieron alusión a que ahora está en el PRI, pero antes transitó por Movimiento Ciudadano e incluso Acción Nacional.