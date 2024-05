M’Balia y Alex Tinajero fueron novios en la adolescencia y hoy buscan un bebé: “El amor de mi vida”

M'Balia y Alex Tinajero llevan casi dos años de feliz matrimonio, lo suyo fue un reencuentro de juventud (Foto: Instagram)

M’Balia Marichal se encuentra en una etapa especial en su carrera. Tras formar parte del adiós de OV7, la banda a la que perteneció desde su infancia, la cantante, actriz y empresaria ha podido destinarle tiempo a otros proyectos, como su reciente participación en MasterChef Celebrity, y muy especialmente, a su vida familiar y en pareja.

La “mulata”, como es llamada de cariño por sus amigos, compartió con Infobae México, aspectos sobre la intimidad de su hogar y el romance con su esposo, Alex Tinajero, con quien está a punto de volver a convertirse en madre.

OV7 dio un adiós indefinido a los escnarios en diciembre de 2023; tras ello M'Balia ha tenido más tiempo para su familia (Foto: Cuartoscuro)

Con cuatro hijos y tres perros, la cantante divide su día a día entre las actividades del hogar y los proyectos empresariales que planea. Así respondió a la pregunta clásica: “¿Cómo lo logras?”

“Sacando provecho hasta el último minuto que me da el día... ya hoy para que te dés una idea, me tocó hacer pendientes de banco en presencial, en sucursal a primera hora del día, dar de desayunar, el primer desayuno a mi esposo, que muy lindo me dio a mí el almuerzo y me consiguió algo de almorzar mientras estaba maquillándome para levantar unos pedidos, mientras organizaba la cita para el alaciado de mi hija, para salir después corriendo a las grabaciones, seguir con ustedes en entrevistas, saliendo a una consulta de doctor porque estoy a punto de ser mamá de nuevo y en eso estamos y vamos avanzando”, compartió.

M'Balia y Alex Tinajero suelen compartir románticos momentos y aspectos de sus viajes a distintos países (Crédito: @mulatamarichal)

Y es que la cantante de clásicos pop en español como Mírame a los ojos y Vuela más alto se encuentra en pleno tratamiento para volver a ser madre junto a Alex, con quien se casó en noviembre de 2022.

“¿Me estás confirmando que está esperando un bebé?”, pregunté, a lo que la hermana del también famoso Kalimba respondió:

“En este momento no, pero a punto sí. La verdad se ha aplazado... pero estamos en el camino de dar ya el último paso para terminar con un proceso que nos ha llevado ya tiempo, varios años, que nos ha hecho incluso cruzar el mar, ir a otros países para poder concretarlo y estar tan cerca de materializarlo me tiene muy emocionada”.

-¿Despúés de haber sido mamá en cuatro ocasiones, qué es lo que te mueve sentimentalmente para buscar un bebé junto a tu esposo?

“Haber encontrado el amor de mi vida, tener esa experiencia compartida y las ganas de formar un humanito que tenga una parte de él y una parte mía”.

Tras el adiós de OV7, M'Balia se ha embarcado en distintos proyectos, como sus empresas y su participación en MasterChef Celebrity (Foto: @MasterChefMx)

Y es que la historia de amor entre la famosa de 45 años y su esposo data de casi 30 años atrás, cuando en su adolescencia ya habían tenido un primer acercamiento amoroso, pero no fue sino hasta ahora, en la edad adulta y tras divorciarse del padre de sus hijos, cuando M’Balia y Alex tuvieron un romántico reencuentro.

M’Balia y Alex, un inesperado reencuentro con el amor de juventud

Al hablar de ello, la también conferencista de superación personal desminitió una versión que circula en las redes, que Alex era fan de OV7, algo que podría sonar como una fantasía cumplida, pero la realidad es muy distinta.

“Puedo imaginarme que sí puede ser la fantasía de mucha gente, pero puedo decir que ni él ni yo la conocemos en carne propia porque nunca fue fan del grupo, eso es algo que algún medio se inventó. En realidad lo conocí en la adolescencia, a través de una amiga suya y fuimos novios en la adolescencia, y nos separamos durante muchísimos años”.

La pareja se encuentra en tratamiento para convertirse en papás (Foto: Instagram)

“Terminamos en aquel tiempo y vinimos a reencontrarnos décadas después, nadie se hubiera imaginado y nosotros tampoco, que tendríamos un matrimonio y una familia tan linda y lo que viene para nosotros que es un bebé. Estoy muy agradecida de tener una persona como él en mi vida y la historia real, la realidad es que tuve que enseñarle las canciones del grupo para que disfrutara los conciertos de la gira porque ni siquiera conocía los discos completos... Esto me ha hecho creer en el destino de manera absoluta”, contó.

Como la pareja se casó en una ceremonia íntima en San Miguel de Allende, Guanajuato, M’Balia tiene en mente realizar una segunda boda “en grande” y con muchos invitados, proyecto que realizará una vez nazca el bebé que tanto anhela junto a Alex.

La cantante ha ecnontrado una comunidad en línea con la que ha creado una conexión muy especial (Foto: Instagram @mulatamarichal)

“Totalmente en pie y sujeto al avance con el bebé, es algo que ibamos a hacer a principios de este año. Estamos con lo del bebé y conforme eso nos de espacio, hacer la boda que tanto hemos soñado”

“Vigentísima sigue, hace dos días y todavía anoche estábamos justo antes de dormir hablando de todo lo que queríamos hacer, yo creo que es una fiesta muy bendecida, de cuando encuentras al amor de tu vida y cuando vives una historia como la que tenemos, definitivamente quieres celebrar con todo”, finalizó M’Balia con una sonrisa.