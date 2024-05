Tras cancelación de Lucero, borran disculpa de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres a Lucerito Mijares

Lucero reaccionó a las burlas hechas por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres a Lucero Mijares. Fotos: @eduardovidegaray, @luceromexico, Instagram

Fue hace unos días cuando Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristobal “El Estaca”, causaron revuelo por sus comentarios sobre Lucerito Mijares, pues jugaron con la idea de que la adolescente, hija de Lucero y Manuel Mijares, “parece hombre” y tiene actitudes poco femeninas.

Todo comenzó cuando la producción del programa nocturno ¡Qué importa! revivió una entrevista donde Lucero comentó que su sueño era que su segundo hijo con Manuel Mijares se pareciera a ella. Hasta ese momento desconocía que esperaba una niña.

“Sorprendentes declaraciones, pero más sorprendente es lo mal que envejeció este video. Miren, es el hijo, es la hija que tuvo Mijares con Mijares”, comenzó Videgaray.

Los conductores justificaron sus 'bromas'. Crédito: @QueImportaTV

“¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto Lucerito, no es cierto”, continuó Sofía Rivera.

Entonces, la producción reprodujo otra entrevista donde Lucerito Mijares reveló que la han confundido con un hombre en algunos lugares, debido a su aspecto un tanto desaliñado.

“Qué bueno que té de risa, te confunden con hombre pero no dijiste con cuál, con el hombre araña, con el hombre lobo, con Paco Memo”, dijo el Estaca, de manera burlona.

“Para nada parece hombre”, reiteró Eduardo Videgaray, pero su esposa continuó: “Eso tiene sus ventajas. Si hay fila para el baño de mujeres, que cuándo no hay, entras al baño de hombres y nadie te dice nada, a mí me gustaría”.

Eduardo Videgaray terminó con una referencia a un icónico tema de Mijares: “Bella, confusamente bello”.

Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de la cantante. Crédito: TikTok, maryfercentenom

Las comentarios burlescos de los conductores dividieron opiniones en redes sociales, pues aunque muchos entendieron su sentido del humor, otros explicaron que lanzar este tipo de bromas es irresponsable porque no saben el daño que pueden causar.

El tema se viralizó y fue la propia Lucero quien salió en defensa de su hija y esto escribió en su cuenta de X:

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió al retuitear un video de su hija.

Sin mencionar sus nombres, Lucero llamó "mediocres" a quienes critican a su hija. Foto: X

Tras la defensa de la intérprete de Millones mejor que tú hacia su hija, los conductores ofrecieron una disculpa en su programa de televisión, misma que posteriormente colgó la cuenta de Imagen Televisión en X.

Aunque los presentadores defendieron sus chistes, explicaron que este caso lo ameritaba.

“Nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en los ojos de algunas personas, porque en los ojos o los oídos de otras personas no. El humor es subjetivo, es en realidad algo personal y que, por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en que vivimos”, dijo Eduardo Videgaray con la intención de poner fin a la controversia.

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal defendieron su sentido del humor ante la cancelación de Lucero (Fotos: RS)

La cancelación de Lucero y la subsecuente eliminación de la disculpa

Sin embargo, Lucero contestó la disculpa en video con un contundente: “CANCELADOS PARA SIEMPRE”, generando aún más polémica al caso, pues dicho mensaje recibió mucho más apoyo que lo dicho por los conductores.

Ahora, 24 horas después de la cancelación de la protagonista de Lazos de amor a los también locutores de radio, el tuit donde fue compartido el video en que Eduardo, Sofía y El Estaca se disculpan por sus burlas, fue eliminado de la red social.

Tras la cancelación de Lucero, Imagen TV eliminó las disculpas de sus conductores (Foto: Recorte)

Esto sucedió pocas horas después de que los conductores de ¡Qué importa! reaccionaran al post de Lucero, asegurando que “no era para tanto”, minimizando el caso.

La eliminación de la disculpa hacia Lucerito Mijares ha dejado incógnitas, e incluso algunos usuarios lo han interpretado como una especie de “desafío” hacia las famosas.