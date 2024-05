AMLO se lanza contra Consejo de Seguridad de la ONU tras asalto a embajada de México en Ecuador: “Está de florero”

López Obrador insistió en que se debe castigar al gobierno de Ecuador por irrumpir en la embajada de México. Crédito: Cuartoscuro / X, @ONU_es

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al pedir que no intervenga en la denuncia contra el gobierno de Ecuador por el asalto en la embajada de México en Quito, que ocurrió el 5 de abril pasado, para detener al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien estuvo refugiado en la sede diplomática desde diciembre del 2023 tras haber sido acusado de peculado.

En La Mañanera de hoy, el mandatario indicó que su gobierno mantiene el proceso en contra de Ecuador, insistiendo en que debe ser castigado por violar la soberanía de México, suspendiendo su participación dentro de la ONU, mientras no se ofrezca una disculpa pública por irrumpir en la embajada mexicana y no hagan un compromiso de no repetición.

Reiteró que entre las peticiones al Tribunal Internacional es que partiendo de los sucedido en la embajada de México se establezca un procedimiento para expulsar de la ONU a los países que violen la soberanía de cualquier otra nación.

“Está en el Tribunal International de Justicia y nosotros estamos sosteniendo que se violó el derecho internacional, violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asilo. Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas, en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo hagan un compromiso de no repetición, pero además queremos que se establezca un procedimiento que aplique mundialmente para cualquier gobierno que viole la soberanía de un país, irrumpiendo en una embajada sea expulsado de la ONU”, dijo en Palacio Nacional.

López Obrador mencionó que su gobierno propone que la Asamblea General de la ONU vote la denuncia y que no intervenga el Consejo de Seguridad, acusándolo de no resolver nada y “estar como florero”, además de que al menos cinco países que lo conforman tienen la posibilidad de vetar el caso.

“Que presente el Tribunal Internacional el caso ante la Asamblea General de la ONU, que se vote, que todos los países voten y que no intervenga el Consejo de Seguridad de la ONU, en especial, que no ejerza ninguna de las potencias, de las cinco potencias que tienen derecho a veto es privilegio, que es obsoleto, porque no resuelven nada, nada, nada, nada, está como florero, porque todo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y hay cinco naciones que tienen derecho a veto, una nación veta y aunque la mayoría de los países esté de acuerdo, no pasa, y eso ya hay que modificarlo, entonces eso es lo que ya estamos proponiendo”, concluyó.

¿Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU?

De acuerdo con la ONU, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 representantes, uno por cada país que lo integra, quienes tienen la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Cada miembro del Consejo tiene un voto y según la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir con lo que determine éste órgano, además de que están obligados a hacerlo.

Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.