Wendy Guevara respondió a quienes la critican tras invitación al escenario de Madonna

¿Wendy Guevara sabe hablar inglés? Así se comunicó con Madonna en su invitación al concierto de ‘La Reina del Pop’ (Foto: RS)

Wendy Guevara respondió a las críticas después de ser excluida de un video de Madonna, tras la serie de conciertos de la llamada “reina del pop” en Ciudad de México.

La influencer, junto a otras celebridades como Salma Hayek, Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez, fueron invitados a los eventos consecutivos del The Celebration Tour en el Palacio de los deportes, sin embargo, la conocida “perdida” no apareció en el resumen visual publicado posteriormente por la cantante estadounidense.

Los conciertos de la intérprete de Like a prayer y Justify my love en la capital mexicana generaron una mezcla de reacciones en las redes sociales, desde la expectación hasta el asombro tras conocer a los invitados de cada noche al segmento “Ballroom” de Vogue.

Sin embargo la exclusión de Wendy Guevara en el material audiovisual compartido por Madonna, además de no haber sido invitada a la celebración que siguió, dio pie a muchas especulaciones y se dice que en realidad a la artista de 65 años no le cayó nada bien la ganadora de La casa de los famosos México.

La cantante Madonna subió al escenario a la influencer Wendy Guevara durante su tercer concierto en el Palacio de los Deportes. (@NotLaGrupa)

A pesar de ello, Guevara indicó que valoraba ser reconocida por Madonna. “Unos burlándose y otros enojados, que porque Madonna no me subió”, comentó La Perdida, subrayando que la actitud de la gente en línea no le afectaba personalmente.

“Tampoco subió al actor, no subió el video del actor. Sólo subió el de Salma Hayek porque fue el último día, ¿no?”, dijo Wendy en un breve encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Guevara invitó a quienes se mostraron molestos por su ausencia en el video o por su desempeño sobre el escenario junto a la superestrella del pop a que contactaran directamente a Madonna. Destacó, además, que su inasistencia a la fiesta posterior al concierto se debió a compromisos laborales previos.

“Yo tuve mucho trabajo (...) Entonces yo tenía muchos compromisos también. Entonces si me invitó o no me invitó, ni modo. Los que se enojan o los que se ríen, ustedes Madonna ni sabe ni que nacieron, culer*s”.

A los conductores de Sale el Sol les llamó la atención la extraña omisión. Crédito: Sale el Sol

La influencer se mostró segura al mencionar que, a diferencia de sus detractores en internet, Madonna al menos estaba consciente de su existencia.

“Si se molestan, que le marquen a Madonna y le digan: ‘Qué pedo’... Por lo menos Madonna ya sabe de mi existencia no como de aquellos que se ríen y que se enojan, que no sabe ni que ustedes nacieron. Eso me encanta”, finalizó la oriunda de Guanajuato.

La polémica en torno a Wendy Guevara y su participación en los eventos de Madonna contrasta con la atención que recibieron otros invitados prominentes, es el caso de Salma Hayek, quien incluso apareció ataviada como Frida Kahlo, pintora mexicana admirada por la cantante de La isla bonita.

Salma Hayek fue la última invitada de Madonna en la CDMX (Foto: Archivo)

Por su parte, Wendy lamentó la actitud negativa de algunas personas, pero recalcó que su principal preocupación eran sus obligaciones profesionales, las cuales le impidieron asistir a la fiesta organizada por Madonna.

Sin embargo, resaltó que no se sentía menospreciada o afectada por las acciones de la artista internacional. La postura de Guevara frente a las críticas demuestra su enfoque en su carrera y no en la controversia que rodea su interacción con Madonna.