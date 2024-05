Prisioneros podrán votar en elecciones presidenciales por primera vez en México; ocurrirá en Jalisco

El penal de Puente Grande en Jalisco será una de las instituciones que marquen precedentes en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio del 2024. Foto: (Infobae)

Dentro de las nuevas modalidades que se implementarán para las Elecciones México 2024 se dio a conocer que en el estado de Jalisco habrán modificaciones en los votantes. Y es que, de manera histórica, las personas que se encuentran prisioneras en las cárceles de la entidad podrán emitir su sufragio para elegir al próximo presidente o presidenta del país.

De acuerdo con las autoridades de la entidad, esta será la primera ocasión en que las personas recluidas puedan participar en los ejercicios electorales pues dentro de las normas de los centros penitenciarios se establece que al ingresar a estos lugares para cumplir una pena sus derechos electorales quedan totalmente suspendidos hasta que recobren su libertad, independientemente si fueron absueltas o terminaron su estadía.

Desde que se fundó el estado, quedó sentado que los prisioneros no podía llevar a cabo ninguna actividad que sea relacionada con la elección de representantes; no obstante, para este 2024 las leyes estatales se apegarán a las nacionales, es decir, se acatará al artículo primero de la Constitución Mexicana en donde se detallan cuáles son los derechos humanos de todos los mexicanos.

Las personas privadas de su libertad también podrán ejercer su derecho al voto. Foto: EFE/David Guzmán/José Méndez/Mario Guzmán/Archivo

En ese sentido, se ajustará el código de justicia penal en donde se establece que toda persona, pese a encontrarse en proceso judicial, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, premisa que se utilizó para que algunas de las personas privadas de su libertad ejerzan el voto de forma libre.

¿Cómo será la votación?

Entre las modificaciones que se encontraron, hay que destacar que se trata de una votación anticipada, por lo que los prisioneros podrán realizar los ejercicios electorales el próximo lunes, 6 de mayo del 2024, dejando un precedente para todos los sistemas de justicia de la República Mexicana.

No obstante, es importante señalar que no todos los reos tendrán la oportunidad de obtener los beneficios de la Carta Magna ya que de 13 mil internos, solo 3 mil 208 de ellos, incluidas las mujeres, que estén en proceso y aún no cuenten con una sentencia tendrán la oportunidad de votar por las candidatas o el candidato a la presidencia.

Este momento histórico será llamado ‘Mecanismo del Voto Anticipado de Personas en Prisión Preventiva” el cual le permitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) obtener un registro único de las personas con condiciones especiales quienes al no contar con su credencial de elector tendrán diferentes formas de contabilizar su voto.

Para que esto ocurra, el 6 del presente mes habrá urnas especiales en los 12 centros correccionales de Jalisco, fechas que se extenderán hasta el 9 de mayo en el Penal de Puente Grande pues al tratarse de un lugar que alberga cuatro centros penitenciarios se requiere mayor cantidad de tiempo para poder recabar la información de todos los participantes.

Las autoridades del Penal de Puente Grande serán muy importantes en la ejecución de esta votación anticipada. Foto: REUTERS/Fernando Carranza

Dichas urnas serán ubicada en las áreas comunes de las cárceles, contarán con mamparas para garantizar su voto libre y secreto, pero a diferencia de las elecciones en el país, a ellos se les entregará un sobre color blanco en donde deberán ingresar su voto y éste será sellado para que los representantes del INE puedan contabilizarlo.

Habrán medidas especiales para los representantes de casilla

Teniendo en cuenta que se trata de votaciones al interior de un lugar en donde se albergan personas acusadas por diversos delitos, se determinó que todos los funcionarios del INE contarán con el apoyo de los custodios de Reinserción social pues serán los únicos que tendrán permitido ingresar ya que tanto las mesas de escrutinio y cómputo no serán requeridas ya que el voto será conocido hasta las elecciones del 2 de junio para evitar algún problema.

Más estados se suman a la iniciativa

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la Comisión del Registro Federal de Electores le dio el visto bueno a los ‘Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva’ (LNEPP) con la que personas que se encuentran en los penales de la Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo puedan participar en las próximas elecciones.

No obstante, en las primeras dos solo se permitirá emitir el voto para la Jefatura de Gobierno y Gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y/o alcaldías, dependiendo el caso; mientras que los hidalguenses únicamente tendrán acceso a la elección de diputados locales y presidentes municipales.