¿No tienes trabajo? Embajada de Finlandia en México busca personal; estos son los requisitos

La sede diplomática ubicada en la capital del país ofrece trabajo como chofer Crédito: De Fotógrafo desconocido - This image was released by the National Cancer Institute, an agency part of the National Institutes of Health, with the ID 2390 (image) (next)., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24048887

Poco antes de despedir al mes de abril del presente año, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que en México se registraron 61.2 millones de personas consideradas dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que significa que cuentan con un empleo que les permite generar recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas; sin embargo, todavía existe una importante cantidad de ciudadanos que forman parte de la población desempleada. Para minimizar este hecho, la Embajada de Finlandia en México ofrece la oportunidad de trabajar para dicha nación europea como chofer.

Fue mediante las redes sociales que la sede diplomática lanzó su convocatoria para poder hallar a su nuevo miembro quien se remarcó, tendrá entre sus principales actividades el de apoyar en las actividades administrativas además de trasladar al personal como chofer particular.

“Pero también asiste en diversas tareas administrativas, como compras, asuntos inmobiliarios y coordinación de procesos administrativos”, se lee en la convocatoria.

De acuerdo con la información oficial, la persona que reúna los requisitos necesarios para trabajar de manera directa para el Gobierno de Finlandia se integrará al equipo a finales del mes de mayo o incluso a inicios del mes de junio, por lo que aún queda tiempo suficiente para aplicar.

Cuáles son los requisitos

Es importante aclarar que el trabajo se llevaría a cabo en la Ciudad de México, por lo que la persona que este interesada en enviar la información correspondiente, deberá tomar en cuenta lo antes mencionado, especialmente porque la sede se ubica en la colonia Lomas de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo. Asimismo, se reitera que la vacante está dirigida a toda la población, es decir, es para hombres y mujeres.

Respecto a los documentos y requisitos necesarios para ser considerado a la vacante, se incluyen:

Licencia de conducir vigente

Experiencia como chofer de mínimo 5 años

Experiencia de dar servicio a clientes VIP (se trata de personal diplomático)

Experiencia administrativa y compras de material y servicios

Conocimiento de uso de la computadora (sistemas básicos de Microsoft)

Dispuesto a trabajar horas extras por las tardes y, a veces, los fines de semana

Inglés básico

El perfil adecuado para la vacante deberá reunir estos requisitos Crédito: Cuartoscuro

En caso de reunir los antes mencionados, será necesario que además la persona interesada se desempeñe como un profesional en cuanto a conducción, sobre todo al considerar el denso tráfico de la urbe, al tiempo de conocer las calles de la capital mexicana, ya que será un extra el que se puedan planear rutas y programas que ayuden a hacer respetar los horarios.

Algunas de las actividades que se especifica será necesario cumplir, además de trasladar al personal de la Embajada son: organización, cotización y coordinación de servicios y compras de bienes relacionados con la administración de propiedades; trámites vehiculares ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; compras y tramites de la Embajada; apoyo en las compras y ventas de vehículos diplomáticos; mantenimiento y limpieza de los vehículos oficiales y coordinación de los mantenimientos; actualización de los seguros de vehículos y otras tareas asignadas por el Jefe de la Misión.

Debido a que se trata de tareas diversas, se tomará en cuenta a quienes tengan experiencia en manejo e vehículos blindados o bien, que previamente se hayan desempeñado en embajadas u organismos internacionales; no obstante, aunque se trata de un plus, no figura esto como un requisito.

La sede lanzó la convocatoria en redes sociales Foto Instagram @finlandiaenmexico

La Embajada de México en Finlandia no especifica el sueldo que se recibirá a cambio de una jornada laboral de 40 horas semanales; sin embargo, se incluye entre sus prestaciones lo siguiente:

Contrato indefinido según las condiciones y legislación de empleo mexicana

Un ambiente de trabajo multicultural

Un beneficio anual deportivo y cultural

“Se realizará una verificación de antecedentes al solicitante seleccionado antes de iniciar una relación laboral”, remarca la sede.

La fecha límite para aplicar a esta vacante es el próximo 12 de mayo y, el Currículum Vitae del interesado se deberá enviar al correo electrónico sanomat.mex@gov.fi indicando en el asunto la palabra “Chofer”.