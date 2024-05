Exuberantes bailarinas de ‘El Buki’ causan furor en redes sociales: “Se puso rara la misa del domingo” | VIDEO

Las bailarinas que acompañas a Marco Antonio Solís 'El Buki' han causado furor en redes sociales. Foto: yosoysorcia, TikTok

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ tiene una voz inigualable, un estilo propio y carisma de sobra, características que en conjunto hacen prácticamente imposible que el michoacano sea opacado en el escenario; o eso creían sus fans hasta hace unos días, cuando las bailarinas que lo acompañan en su gira se robaron el show durante un concierto en Hermosillo, Sonora.

Previo a iniciar la residencia de Los Bukis en Las Vegas, Nevada, el viernes 3 de mayo, Marco Antonio Solís se presentó el pasado 25 de abril en Hermosillo como parte de su tour en solitario. El cantautor fue uno de los actos principales de la ExpoGan Sonora, donde ofreció un memorable concierto en el Teatro de las Estrellas.

Miles de personas que se reunieron para corear éxitos como “Acepto mi derrota”, “Más que tu amigo”, “Mi eterno amor secreto”, “Si no te hubieras ido” y “La venia bendita”, entre otros, pasaron una noche inigualable. Sin embargo, además de la calidad artística de ‘El Buki’, otro aspecto llamó su atención y posteriormente adquirió singular relevancia en las redes sociales: las bailarinas que acompañan al cantante.

'El Buki' se ha vuelto tendencia por la belleza de las bailarinas que lo acompañan durante sus shows Crédito: soysorcia, TikTok

Bailarinas de ‘El Buki’ se roban el show

Además de una banda en vivo, ‘El Buki’ incluyó en su show a un grupo de bailarinas cuya belleza ha despertado curiosidad en redes sociales. En horas recientes, en TikTok y X han circulado videos del concierto que se centran en cuatro jóvenes, cuyos perfiles en Instagram están siendo indagados por miles de internautas que afirman haberse enamorado a primera vista de ellas.

Un usuario de TikTok identificado como Yosoysorcia fue uno de los primeros en compartir un video con los mejores ángulos de la presentación. En unos cuantos días, el clip alcanzó el millón de reproducciones y acumuló cientos de comentarios, los cuales se dividieron entre quienes destacan la belleza de las bailarinas y pedían compartir sus perfiles en Instagram, y entre quienes cuestionaban sus candentes coreografías y vestuario, el cual aparentemente no dejaba mucho a la imaginación.

“Un vídeo especial de las bailarinas”; “algún héroe que consiga las redes de la bailarina de pelo negro, hermosa, no el buki no , la bailarina!!!”; “Es la primera vez que me estorba el Buki en un escenario...”; “aaa era Marco Antonio el que cantaba me di cuenta a la décima vez que vi el video”, “vaya ahora las viste más vulgares a sus bailarinas creo q se ve mejor con vestido como antes untado y elegante. su forma dcvestor es ellas habla mucho de él sus canciones geniales (sic)”, son algunos comentarios que destacan en la publicación.

En años recientes, ‘El Buki’ se ha convertido en un referente en redes sociales, donde en más de una ocasión sus frases reflexivas o comentarios graciosos sobre temas de actualidad lo han vuelto tendencia. Sin embargo, en esta ocasión, el cantante aún no se pronuncia sobre la inusual popularidad que alcanzaron sus bailarinas.