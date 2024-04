AMLO se pronuncia sobre el Segundo Debate Presidencial y las próximas elecciones: “Estuvo muy bien; todo está en santa paz”

Pese a que lo tiene prohibido, el presidente López Obrador habló sobre el proceso electoral en curso. . EFE/Sáshenka Gutiérrez

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en torno al Segundo Debate Presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, el cual se llevó a cabo a poco más de un mes de las elecciones del próximo 2 de junio en las que se elegirá a su sucesora.

Fue durante la Mañanera de este lunes que el presidente López Obrador fue cuestionado, apenas iniciada la ronda de preguntas y respuestas, sobre lo ocurrido en el Segundo Debate Presidencial.

Aunque el mandatario federal tiene prohibido hablar sobre el proceso electoral, se limitó a decir que “estuvo muy bien” y que sólo es posible ver algunas “groserías” entre las candidatas y el candidato.

“Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas, no veo groserías, algunas cosas ahí, menores, pero muy bien. Vamos muy bien y ya falta nada más un debate, estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir y todo está en santa paz”, indicó.

El presidente volvió a elogiar el debate presidencial. (Presidencia)

López Obrador dijo que en caso de que haya diferencias entre las candidatas y el candidato, estas se deben expresar y que incluso se presenten denuncias.

No obstante, advirtió que hay muchas calumnias en esta temporada electoral, principalmente en lo que se refiere a su persona, pues, aseguró, está enfrentando “una campaña muy vulgar”.

Esta reacción es parecida a la que tuvo el presidente López Obrador el pasado 8 de abril, luego del Primer Debate Presidencial. En aquella ocasión el mandatario federal aseguró que el ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo “requetebien”.

López Obrador dijo en aquel momento que pudo ver el debate desde el hotel en el que se hospedó en el estado de Sinaloa, desde donde presenció el eclipse solar total en Mazatlán. Sin embargo, esta opinión cambió en sólo unas horas.

Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. (Captura de pantalla)

Y es que para el martes 9 de abril, el presidente López Obrador cambió de opinión y se lanzó no sólo en contra del INE, sino también en contra de la periodista Denise Maerker, quien en aquella ocasión fungió como moderadora.

De acuerdo con el presidente, las preguntas que se eligieron de la ciudadanía no sólo fueron tendenciosas, sino que no se hicieron distinciones en cuanto a los avances que ha tenido su gobierno en distintos rubros respecto a los anteriores: “Como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción”.