IEEZ aclara que las 200 renuncias de candidatas en Zacatecas no fueron por miedo a la violencia e inseguridad

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) ha confirmado que las renuncias de más de 200 candidatas a diversos cargos de elección popular no están relacionadas con la inseguridad. A través de un comunicado, el ente electoral subrayó que hasta la fecha no se ha registrado ninguna renuncia motivada por la inseguridad actual en el estado. Sin embargo, se menciona un caso de renuncia debido a Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género, aunque la afectada optó por no formalizar una queja.

La aclaración surge tras las declaraciones de consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes en una sesión destacaron la existencia de más de 200 dimisiones de candidatas por diversas causas, entre ellas, la violencia política de género y la inseguridad relacionada con el crimen organizado.

No obstante, el IEEZ especificó que, de las 217 candidatas que han renunciado, la mayoría lo ha hecho por razones personales, incluyendo cambios de partido político o de cargo, así como motivos relacionados con estudio, trabajo, salud o falta de interés en el proceso electoral.

El órgano electoral detalló que, hasta el 17 de abril, se habían aprobado 9,292 candidaturas para cargos de elección popular, de las cuales 5,262 corresponden a mujeres y 4,030 a hombres. Las postulaciones incluyen 307 candidaturas a diputaciones locales, tanto por el principio de Mayoría Relativa como por Representación Proporcional; 398 a presidencias municipales; 385 a sindicaturas y más de 4,000 a regidurías, desglosadas también por tipo de elección.

Este reporte de números muestra el amplio espectro de participación política que se encuentra abierta a las mujeres en el estado de Zacatecas, destacando el esfuerzo institucional por mantener un proceso electoral incluyente y transparente, pese a los retiros presentados.

¿Qué se decía acerca de las 200 renuncias?

En Zacatecas, un fenómeno preocupante ha surgido en la arena política con la renuncia de 200 candidatas a diversos cargos municipales. Este número significativo de dimisiones ha sido señalado por Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes lo califican como un asunto grave. Entre los partidos políticos más afectados por este suceso se encuentran Morena, PRI y Movimiento Ciudadano.

Estas renuncias han sido causadas por una diversidad de factores, entre los que destaca la violencia política por razón de género. Sin embargo, hay también otros motivos como el registro sin consentimiento, cuestiones personales, cambios de afiliación partidaria, inseguridad, estudios, falta de tiempo, desinterés, presentación de documentos para mantener el registro del partido y problemas de salud.

La Consejera Dania Ravel expuso la importancia de alentar a la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros a detectar si estas renuncias son voluntarias o forzadas mediante cuestionarios anónimos.

Ante este panorama, Carla Humphrey y Dania Ravel han solicitado al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Zacatecas un informe detallado sobre las causas de estas renuncias y la implementación de protocolos para suplir dichas candidaturas, asegurando así el cumplimiento del principio de paridad de género.

Se enfatizó la necesidad de investigar si dichas renuncias obedecen a razones de género y cómo se están abordando las sustituciones de candidatas.

La urgencia y la gravedad de la situación han llevado al INE a tomar cartas en el asunto, buscando preservar la integridad y la equidad en el proceso electoral de Zacatecas. El seguimiento de este tema se considera crucial para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de seguridad y equidad.

La problemática subraya la importancia de fortalecer las medidas de protección contra la violencia política y garantizar procedimientos electorales inclusivos y justos para todas las personas candidatas.