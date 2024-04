Estos eran los restaurantes de Mario Olvera, el exmanager de Banda el Recodo, que fue asesinado en Puebla

(Instagram)

Este sábado 27 de abril se dio a conocer que Mario Olvera, quien fue manager de Banda el Recodo y restaurantero, habría sido asesinado en Cholula, Puebla, a sus 42 años.

Aunque medios locales emitieron el reporte desde tempranas horas de la mañana, fue El Yaki, músico que también formó parte de dicha agrupación musical, quien se despidió del empresario y lamentó la pérdida.

“Pinche loco cabron, me enseñaste cosas bien perras y me abriste los ojos a algo que el día de hoy poco a poco sigo construyendo te amo cabron..!! Siempre nos decíamos, por qué así se dicen los amigos de verdad! Como chingados no! Y también se dan besos de lealtad y de respeto alv! Vuelta alto compa!”, destacó en una publicación en Instagram.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, presuntamente Olvera iba conduciendo su camioneta junto a su esposa durante la madrugada de este sábado sobre Camino Real a Momoxpan, cuando un hombre los chocó por detrás.

Mario supuestamente bajó del coche y otra persona en una motocicleta le habría disparado en repetidas ocasiones y, debido a las lesiones, habría perdido la vida al momento. Cabe señalar que hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no se ha posicionado oficialmente al respecto.

¿Cuáles eran los resutaurantes de Mario Olvera?

Se tiene conocimiento que Mario Olvera era dueño de tres restaurantes y aquí te decimos cuáles eran estos:

Humo gris: este lugar fue creado por Mario y otro socio identificado como Paco. El concepto del lugar está ‘regido por la pasión al grill’'. El sitio cuenta con hamburguesas, tacos de ribeye, cecina, chapatas, ensaladas, bebidas y guarniciones.

