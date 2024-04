AMLO arremete contra la Inteligencia Artificial; pide al pueblo no caer en engaños: “Va a seguir evolucionando”

El mandatario aseguró que, aunque el pueblo no se deja engañar, es necesario hacerse expertos Crédito: Cuartoscuro

Al inicio de su mensaje matutino ofrecido desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra la Inteligencia Artificial la cual se ha utilizado para hacer creer a la ciudadanía que políticos aparecen en ciertos videos o bien, que son sus voces las que dan a conocer ciertos mensajes que confunde, o, en el peor de los casos, dan pie a la comisión de fraudes.

Por este motivo, el mandatario y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió al pueblo no caer en engaños, al tiempo que adelantó que su administración se encargará de informar lo necesario para que, al igual que, en otros temas, los mexicanos se vuelvan “expertos”.

“Un 70 por ciento de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso. 70 por ciento de los mexicanos, al día de hoy y hacia el futuro esto va a seguir creciendo y evolucionando y perfeccionándose, entonces tenernos que informar bastante para evitar fraudes”, dijo.

Poco antes de concluir su conferencia de prensa del pasado jueves 25 de abril, el mandatario fue cuestionado sobre los videos o audios que se comparten en redes sociales donde se usa a los candidatos a cargos de elección popular para engañar a la ciudadanía, por lo que el presidente adelantó que sería hasta después de los comicios cuando se dedicaría una semana completa a desmentir esta información al considerarla grave. Cabe destacar que por el proceso electoral, él no puede decir nada a modo de evitar sanciones.

Sin embargo, expuso este viernes un video donde se usa su imagen y hasta se imita su voz para invitar a los mexicanos a invertir en acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) donde se hace la promesa de que, en determinado tiempo, se devolverán recursos con rendimientos, situación que en el pasado ha sido desmentida al usarse la imagen de otros políticos, principalmente los militantes de Morena.

“Voy a poner un ejemplo de lo que se tiene que cuidar (...) están llamando a que compren acciones de Pemex, es una estafa... ¿a poco no está igual? (...) eso está en las redes y es un ejemplo, así hay muchísimas cosas, tiene algún tiempo, pero pues ahora con las elecciones quién sabe cuántas cosas van a salir”.

El mandatario aseguró que es notable que se trata de un video falso, pero insistió en que es importante explicarle al pueblo Foto captura de pantalla / Gobierno de México

Pide regular las redes sociales

Con el fin de evitar que la población sea víctima de fraudes, el titular del Poder Ejecutivo remarcó el llamado a quienes manejan las redes sociales a tener más control y, en caso de que exista una denuncia, eliminar el material; no obstante, afirmó que, en lugar de ello, el contenido apócrifo se vuelve a subir generando más confusión.

“Todo también por el dinero que es la mamá y el papá del diablo”.

Al ser cuestionado sobre si su administración hará algo al respecto, López Obrador aseguró que se está analizando si se presenta una denuncia o no; sin embargo, consideró que antes de ello es más urgente que se advierta a la ciudadanía a no caer especialmente ante la premisa de que la tecnología y, la Inteligencia Artificial seguirán creciendo.

“No podemos culpar a nadie, pero esto va a ir creciendo y tenemos que estar informándole a la gente para que no caiga (...) ¡Mucho ojo! Decidimos darlo a conocer porque vamos a estar advirtiéndole a la gente”.

El mandatario mexicano advirtió que este tipo de tecnologías seguirán en crecimiento REUTERS/Dado Ruvic

A modo de remate, el originario de Macuspana, Tabasco insistió en que, si se analiza a detalle el material, es evidente que el movimiento de la boca y el audio donde se usa su imagen no coinciden; no obstante, remarcó su llamado a prestar atención para no ser víctima de algún fraude que de un duro golpe a la economía personal y familiar.

“Lo mejor es prevenir, que no se cometan actos injustos”, declaró para concluir con el tema.