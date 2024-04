¿Pedro Fernández se reconciliará con su padre tras disculpas por ausencia en su niñez? Esto reveló el cantante

El cantante respondió a las disculpas públicas de su padre. (Crédito: Cuartoscuro)

José María Cuevas Cobos, mejor conocido en redes sociales como Pedro Fernández, continúa envuelto en controversia tras revelar que lleva varios años distanciado de sus padre debido a un fuerte problema que tuvieron cuando él era adolescente.

“Yo debuté en un palenque de San Luis Potosí. No sé cuánto gané ahí, pues mi papá era quien recibía el dinero. Tal vez fue algo que pasó por la misma necesidad que tenía mi familia, porque como que no se dieron cuenta de lo que realmente estaba generando, aunque en realidad mi familia y hermanos vistieron, estudiaron e hicieron muchas cosas con eso, y es algo con lo que me quedo”, contó en entrevista para Pati Chapoy.

Tras varios años luchando con esta situación y siendo el proveedor principal de su familia, el intérprete de regional mexicano tomó la decisión de independizarse de sus padres. Desde entonces ha mantenido una relación lejana con su núcleo sanguíneo, sin embargo, recuerda que durante su niñez y juventud se sintió abandonado.

José Luis Cuevas se dice arrepentido Crédito: TikTok@pepecuevasoficial

“Yo tenía 12 - 13 años cuando empieza a haber conflicto, esa es la razón por la que a los 15 años yo tomo la decisión de salir y de vivir en México. Yo creo que las personas debemos de respetarnos primero que nada, no podemos ser ni pueden ser como nosotros queremos. Cuando yo me di cuenta de ‘no me respetan, no piensan igual que yo y no voy a lograr que ellos piensen de otra manera, no tiene sentido que se esté desgastando más’”,

Las declaraciones de Pedro Fernández se viralizaron en redes sociales y pronto llegaron su padre, quien respondió con un contundente mensaje:

“Me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sentiste muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos y la verdad te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre en mi corazón (...) me arrepiento y espero que un día estas palabras o este video, te mueva o te acaricie un poquito el corazón”.

El cantante dejó entrever que la reconciliación con su padre está lejana. (Facebook Pedro Fernández).

Pedro Fernández reacciona a disculpas de su padre

El cantante concedió una entrevista para el programa ‘La Mesa Caliente’, donde respondió públicamente a las disculpas de su papá:

“No me sorprende y es pasado, o sea, a mí la verdad es que hoy por hoy lo que me importa es lo que soy ahora y mi familia y mi carrera y mi público, mis fans que son las más hermosas del mundo y lo demás, pasado, lo demás es lo de menos. No me entretienen, no me perturba y mucho menos me complica en lo absoluto”.

De esta manera, dejó entrever que la reconciliación está lejana.