Daniel Bisogno regresa a ‘Ventaneando’; así lo recibió Pati Chapoy: “Hierba mala nunca muere” |VIDEO

Daniel Bisogno "El Muñeco" hace su retorno a "Ventaneando" después de una larga ausencia por salud

Daniel Bisogno regresó al foro de Ventaneando, entre aplausos, flores y todo el equipo del programa. Luego de estar al filo de la muerte, el querido conductor de hizo su tan esperado, comentado y anunciado retorno a la televisión mexicana a más de tres meses sin estar presente y haber luchado contra una terrible infección pulmonar que incluso lo tuvo en coma inducido, intubado y en terapia intensiva por más de una semana.

“Me comuniqué con Daniel Bisogno hace unos días y me dijo que ya lo habían dado de alta los médicos. Ya puede salir,” expresó Pati Chapoy durante la emisión del pasado lunes 22 de abril, anticipando la presencia del presentador en el estudio el día de hoy.

“Hierba mala nunca muere”, inició el conductor en su triunfal regreso a Ventaneado. “No me obligaron”, agregó respondiendo a los rumores que aseguraban sería despedido si no regresaba al programa de forma inmediata.

Con gran euforia y emoción, su mentor y nombrada Reina del Espectáculo Mexicano, Pedro Sola y otros colegas del programa de TV Azteca recibieron al también actor de teatro musical, haciendo, incluso de forma anticipada, su nombre tendencia en redes sociales pues durante su ausencia se comprobó que Daniel Bisogno tiene una amplia base de fans que estuvieron al tanto de su estado de salud día a día.

Daniel Bisogno 11 días fuera del hospital, donde permaneció en cuidados intensivos durante casi un mes, tras desarrollar una infección pulmonar. Foto: Pati Chapoy, YouTube

De una infección pulmonar a su regreso triunfal a Ventaneando: todo esto atravesó Daniel Bisogno en este 2024

El 2023 no fue fácil para Daniel Bisogno, presentador del programa Ventaneando, al enfrentar serios desafíos de salud. Sin embargo, las dificultades se intensificaron en febrero de 2024 con su hospitalización en la Ciudad de México, el fallecimiento de su madre, María Araceli Bisogno Tapia, el 25 de febrero, y el cumpleaños de su hija Michaela, quien cumplió 8 años el 26 de febrero, lejos de su padre.

En un gesto de solidaridad, el equipo de Ventaneando y sus compañeros le organizaron a Michaela una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños, un evento que captó atención en redes sociales por su significado emocional.

La periodista del programa compartió un mensaje sobre lo ocurrido: “Este ha sido uno de los fines de semana más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa, debido a la inesperada partida de Araceli Bisogno, madre de nuestro querido Daniel Bisogno, quien como hemos informado permanece hospitalizado y en vías de recuperarse de una infección pulmonar”.

Pati Chapoy dio a conocer que Daniel Bisogno regresará a Ventaneando y reveló la fecha. Crédito: TV Azteca

La cadena de eventos resalta la fortaleza y el apoyo comunitario en momentos de adversidad, especialmente para la familia Bisogno. Sin embargo, el retorno de el querido conductor al programa de Pati Chapoy se ha convertido en uno motivo para celebrar y festejar entre los fans de El Muñeco, pues algunos pensaban que “ya no la contaría”.