Daniel Bisogno revela que hay riesgo de que se contagie pese a su regreso a Ventaneando: “No puedo ir a lugares concurridos”

Daniel Bisogno "El Muñeco" hace su retorno a "Ventaneando" después de una larga ausencia por salud

Daniel Bisogno regresó a Ventaneando este martes 23 de abril después de casi tres meses de ausencia por sus problemas de salud. El conductor se mostró muy contento por retomar su espacio en el famoso programa de espectáculos junto a Pati Chapoy y aclaró todas las dudas que existen en torno a su estado actual.

El también actor comenzó por aclarar que actualmente se encuentra estable, pero bajo observación médica, pues aunque logró superar la infección pulmonar que lo mantuvo en cama desde principios de febrero hasta hace unos días, sufrió algunos estragos en su cuerpo. Por ejemplo, sufrió dos llagas; una en la parte posterior de la cabeza, otra el trasero.

“Yo tenía meses queriendo regresar, pero no podía. Ya que puedo, aquí estamos, Pati (...) Como estuve muchos días acostado, entonces primero en la cabeza se me hizo una llaga de este vuelo y en la nalga, las pobres nalgas flacas que tenía, la llaga como quiera hace bulto”, comentó.

(Captura Ventaneando)

Eso no fue todo, Daniel Bisogno también comentó que todavía no puede salir de su casa con normalidad porque corre el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria. Esto sería contraproducente en su recuperación, pues al parecer sus pulmones todavía no se encuentran recuperados por completo.

“Ya que los doctores me dieron el visto bueno, todavía nos esperamos una semana, porque ya me dejaron salir. No puedo ir a lugares muy concurridos, eso sí, porque me vayan a contagiar de algo, pero aquí (set de Ventaneando) no hay ningún problema, aquí todos estamos contagiados de lo mismo “, continuó.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

Por fin, el conductor de espectáculos narró qué fue lo que le sucedió. Según contó, todo comenzó cuando presentó un dolor en una parte del abdomen y pensó que estaba relacionado con la vesícula, pero no, en realidad era una acumulación de aproximadamente tres litros de pus en un pulmón por una infección.

(Captura Ventaneando)

“Ya que limpiaron todo, resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida la infección. Tuvieron que entrar y lavar el pulmón, abrieron con laparoscopia. Todo esto que he vivido de estos meses ha sido por culpa del hígado”, comentó.

“Después de que estuve intubado, me salieron todas esas llagas (...) mientras estaba yo inconsciente yo viví otra cosa distinta, alucinaciones, un encuentro con el más allá”.

Tras lo sucedido, sus médicos decidieron que lo mejor es que se someta a un trasplante de hígado.