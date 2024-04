Víctima de Fofo Márquez está feliz tras audiencia del influencer: “Ya está cambiando”

Para Edith N., la actitud de Fofo Márquez cambió en su segunda audiencia (Foto: Archivo)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha procedido a vincular a proceso a Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, un conocido influencer apodado “el niño millonario”, acusado de tentativa de feminicidio contra una mujer identificada solamente como Edith ‘N’ en Naucalpan, a quien golpeó brutalmente el pasado 22 de febrero.

La decisión fue tomada en una sesión judicial que tuvo lugar el 10 de abril de 2024, donde tras evaluar las evidencias, incluyendo el testimonio de la víctima y reportes médicos de sus lesiones, una Juez de Control afirmó que existían fundamentos suficientes para avanzar con el proceso legal por el delito mencionado, en vez de por lesiones agravadas.

La acusación surge luego de un incidente ocurrido en un estacionamiento, donde se alega que Márquez agredió físicamente a la señora Edith ‘N’, de 52 años de edad.

Durante la larga sesión judicial, que duró aproximadamente cuatro horas, se presentaron tanto los alegatos de la defensa del influencer, quien desde el 5 de abril se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos), como la argumentación basada en los perjuicios sufridos por la víctima.

El influencer presumía su colección de lujosos autos antes de ir a la cárcel. (Instagram)

A pesar de los intentos de la defensa por modificar la clasificación del delito, la Juez mantuvo su postura inicial.

Al momento de emitirse la resolución judicial, Fofo Márquez expresó su preocupación por su seguridad dentro de la institución carcelaria, evidenciando marcas físicas que, según él, serían resultado de agresiones sufridas en prisión.

Pidió disculpas a la afectada, mostrando remordimiento por sus actos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”, dijo entre lágrimas el creador de contenido de 26 años.

Una cámara de vigilancia grabó a Fofo Márquez dándole una golpiza a una mujer en Naucalpan tras un incidente vial. (@c4jimenez)

Además, Fofo Márquez, en su intento por que le permitieran la libertad, dijo no odiar a las mujeres, y como ejemplo de ello dijo que sus dos figuras femeninas más importantes son su madre y su novia, la también influencer Melanie Lattanzi.

Fofo dijo que deseaba salir del penal para abrazar a su mamá y eventualmente casarse por su pareja.

La Juez, por su parte, no le concedió continuar con su proceso en libertad, pero ordenó implementar medidas de protección para el acusado en el centro de reclusión, a fin de que los internos no lo golpeen.

El caso continúa abierto, por lo que se llevará a cabo una segunda audiencia en mayo.

Fofo Márquez quiere salir de prisión para casarse con Melanie (Foto: Instagram)

Para Edith N., Fofo Márquez “está cambiando”

Después del evento judicial en donde se determinó la vinculación a proceso de Rodolfo por tentativa de feminicidio, Edith ‘N’ compartió con la prensa sus impresiones sobre las declaraciones de su agresor.

Y es que, a diferencia de la primera audiencia cuando Fofo prefirió guardar silencio, este 10 de abril suplicó por su vida y ofreció arrodillarse para que lo golpearan, lo cual conmovió a Edith N.

La víctima dijo sentir alegría al verlo tan conmocionado e hizo notar que el influencer ha estado reflexionando.

Edith N. piensa que el influencer ya está recapacitando Crédito: Imagen TV

“Me siento bien porque quiere decir que él ya está cambiando, que ya está cambiando su forma de pensar, y que el hecho de que esté aquí, si es un día, diez días, meses, años, quiere decir que está recapacitando y creo que eso es bueno”, compartió a los reporteros.

“Creo que para todos los que tenemos hijos, el hecho de que él ya esté recapacitando, y cambiando su pensamiento, créanme que para mí eso sí es una alegría porque estamos logrando algo”, agregó la víctima de Fofo Márquez.