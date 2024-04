Una sinaloense tuvo 10 eventos diferentes para su casamiento y se volvió viral

La mujer compartió que tuvo 10 atuendos diferentes (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas mujeres consideran que el día de su boda es uno de los más especiales en su vida, ya que la naturaleza de esta fiesta requiere una serie de costumbres matrimoniales que pueden variar, algunas de ellas gustan de dar a conocer en redes sociales cómo fue la ceremonia o su vestido.

Una mujer recién casada decidió compartir las fotos de los atuendos que se puso en su casamiento y se viralizó porque usó 10 vestidos diferentes, la joven originaria de Sinaloa incluso armó todo un hilo para compartir cómo se vistió en su pedida de mano, en su video de save the date, despedida de soltera, entre otros eventos previos a la boda en sí.

Mucha gente no dudó en halagar sus vestidos y también el estilo de fotografías; sin embargo, llamó la atención la gran cantidad de festejos que rodearon a su casamiento. Esto fue lo que escrbió @fleridasolis: “Hilo de los outfits que usé en mi bride era”.

La publicación se hizo viral (Captura de pantalla X/@fleridasolis)

La joven tuvo pedida de mano, save the date, despedida de soltera con amigas, yes to the dress, bridal shower, shower bíblico, ceremonia civil, fiesta rompe hielo, ceremonia religiosa y recepción así como post boda (también conocida como tornaboda).

La publicación ya tiene más de 20 mil “Me gusta” en X (antes Twitter) y aunque hubo quienes criticaron la gran cantidad de eventos, otras personas aseguraron que si bien no conocían la larga lista de protocolos, les había parecido una buena idea tener numerosos festejos.

Ya que su publicación generó una gran conversación, ella misma aclaró por qué tuvo tantos eventos: “Veo gente muy confundida con tanto evento jajaja, la verdad es que de donde soy (Sinaloa) acostumbran a hacer muuuucha fiesta, no son necesarios para casarte, solo q pues a nosotros nos gusta pasar tiempo con los nuestros y ya”, reveló.

Así fue el hilo de 10 atuendos (Captura de pantalla X/@fleridasolis)

En la organización de una boda, la cantidad de eventos o fiestas que se deciden realizar varía significativamente según las preferencias personales, las tradiciones culturales, y el presupuesto disponible. No existe un número fijo de eventos requeridos, pero algunos de los más comunes incluyen:

Fiesta de compromiso: una celebración para anunciar el compromiso a familiares y amigos. Despedida de soltero/a: un evento para celebrar los últimos días de soltería de los novios, habitualmente organizado por los amigos más cercanos o miembros del cortejo nupcial. Cena de ensayo: se realiza generalmente la noche anterior a la boda, incluyendo a las familias de ambos novios y personas del cortejo nupcial. Es una oportunidad para ensayar la ceremonia y disfrutar de una cena íntima. Ceremonia de boda: el evento principal donde se lleva a cabo el acto formal del matrimonio, ya sea en un contexto religioso o civil. Recepción de boda: la celebración que sigue a la ceremonia, donde los invitados disfrutan de comida, bebidas, música y baile. Brunch o desayuno post-boda: algunas parejas optan por organizar un evento al día siguiente de la boda para agradecer a sus invitados y despedirse de manera más íntima antes de partir a su luna de miel.

El número de eventos alrededor de una boda dependerán del presupuesto y costumbres de los novios (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada pareja tiene la libertad de personalizar su celebración de acuerdo a sus gustos, eligiendo incluir todos, algunos o incluso más eventos de los mencionados. La tendencia actual se inclina hacia la personalización de las bodas, enfocándose en lo que verdaderamente representa y significa algo para los novios, más allá de seguir estrictamente las tradiciones o expectativas sociales.

Llamó la atención el shower bíblico (Captura de pantalla X/@fleridasolis)

Entre todos los eventos, el que más llamó la atención del hilo fue el shower bíblico, el cual consiste en hacer una reunión íntima entre amigos de los novios para orar juntos y darles regalos que terminan siendo una analogía del matrimonio, por ejemplo, un costurero como una forma de simbolizar que siempre hay una forma de solucionar los conflictos.